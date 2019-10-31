شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. متى يطلب الطبيب منك إجراء مسحة الدم؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل سمعت من قبل عن تحليل "مسحة الدم"، أو طلب طبيبك منك إجراءه؟..ربما تكون هذه هى المرة الأولى التى تسمع فيها عن هذا التحليل، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل "مسحة الدم" واستخداماته، وفقاً لموقع " medlineplus".



اختبار مسحة الدم

ما هي مسحة الدم؟

هي عينة من الدم يتم اختبارها على شريحة تم معالجتها بشكل خاص، ولفحص مسحة الدم، يقوم أخصائي المختبر بفحص الشريحة تحت المجهر وينظر إلى حجم وشكل وعدد الأنواع المختلفة من خلايا الدم، وتشمل هذه:

-خلايا الدم الحمراء، التي تحمل الأكسجين من رئتيك إلى بقية جسمك.

-خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.

-الصفائح الدموية، والتي تساعد دمك على التجلط.

-تستخدم العديد من اختبارات الدم أجهزة الكمبيوتر لتحليل النتائج، بالنسبة لمسحة الدم ، يبحث أخصائي المختبر عن مشاكل خلايا الدم التي قد لا تظهر في تحليل الكمبيوتر.

ويسمى هذا التحليل أيضاً: فيلم دم محيطي، فيلم دم، مورفولوجيا خلايا الدم، تحليل لطاخة الدم.



مسحة دم

استخدامات مسحة الدم

يستخدم اختبار مسحة الدم للمساعدة في تشخيص اضطرابات الدم.

قد تحتاج لطخة دم إذا كانت لديك نتائج غير طبيعية في تعداد الدم الكامل ، CBC وهو اختبار روتيني يقيس أجزاء مختلفة من دمك ويسمى "صورة الدم الكاملة".

قد يطلب مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا فحص مسحة الدم إذا كنت تعاني من أعراض اضطراب الدم، وتشمل هذه الأعراض:

-الإعياء.

-اليرقان ، وهي حالة تجعل جلدك وعينيك يتحولان إلى اللون الأصفر.

-جلد شاحب.

-نزيف غير عادي، بما في ذلك نزيف الأنف.

-الحمى.

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-آلام العظام.

بالإضافة إلى ذلك ، قد تحتاج إلى لطاخة دموية إذا تعرضت إلى مرض القراد أو سافرت إلى بلد من البلاد النامية، أو إذا اعتقد مقدم الرعاية الصحية لديك أن لديك مرضًا ناتجًا عن طفيلي، مثل الملاريا، حيث يمكن رؤية الطفيليات عند النظر إلى لطاخة الدم تحت المجهر.

ماذا تعني نتائج مسحة الدم

ستظهر نتائجك ما إذا كانت خلايا الدم تبدو طبيعية أم لا، حيث سيكون لديك نتائج منفصلة لخلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.

إذا كانت نتائج خلايا الدم الحمراء غير طبيعية، فقد يشير ذلك إلى:

-فقر الدم.

-فقر الدم المنجلي.

-فقر الدم الانحلالي، وهو نوع من فقر الدم يتم فيه تدمير خلايا الدم الحمراء قبل أن يتم استبدالها، مما يترك الجسم بدون خلايا دم حمراء صحية كافية.

-الثلاسيميا.

-اضطرابات نخاع العظام.

إذا كانت نتائج خلايا الدم البيضاء غير طبيعية ، فقد يشير ذلك إلى:

-العدوى.

-الحساسية.

-سرطان الدم.

إذا كانت نتائج الصفائح الدموية غير طبيعية، فقد تشير إلى نقص الصفيحات ، وهي حالة يكون فيها دمك أقل من العدد الطبيعي للصفائح الدموية.