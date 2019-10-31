هل قرأت لغة جسد طفلك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - عزيزتي الأم، أنت بالطبع لا تفهمين ما يريده طفلك الصغير حين يبكي أو حين يقوم بحركات معينة تعتبر غامضة ومبهمة بالنسبة لك خصوصاَ في الفترة الأولى من عمره أي فترة الرضاعة وما يليها من بكاء ومغص وغازات، ولذلك فعلم النفس يساعدك على قراءة جسد طفلك الرضيع خصوصاَ من خلال تفسير هذه الحركات التي تفسرها الأستاذة وفاء سيد أحمد الأخصائية النفسية كما يلي: كيف تفسرين حركات رضيعك؟ ترتعش يديه ورجليه وهو يتحرك: فهو لا يشعر بالارتياح.

يطلق صوتاً مشوهاً وكذلك يئن ويزفر: أنا أعاني من المغص والغازات.

يطوي شفتيه قبل أن يتثاءب: أنا متعب يا ماما. يصدر صوتاَ على شكل " غيه" ويحملق قليلاَ: أنا على وشك التجشؤ، فالهواء في أعلى المريء عندي ويريد الخروج، انه يزعجني يا ماما، يجب أن تحسني طريقة رضاعتي.......

يدفع لسانه إلى أعلى سقف فمه ثم يحرك شفتيه بحركة المص: أنا جائع.......جاااااائع... تقوس ظهر حتى وأنت تحليه: هو يعاني من المغص والغازات، لا تحاولي فرد ساقيه بل عالجي المغص والحل السريع هو التدليك بزيت الزيتون الدافيء بعدة اتجاهات" مع وعكس عقارب الساعة". Advertisements تقوس ظهره بعد فراغه من الأكل: أنا شبعت ولا أرد بالمزيد.

تقوس ظهره أثناء الأكل: هناك مشكلة في الأكل وربما يعاني من ارتداد الطعام من معدته، هل تحكمين الأحزمة حول خصره ومعدته؟ يشد أذنه: انه يعاني بألم فيها أو هو يكتشف جسده مم يتكون، ما هذا البروز في رأسي!!!!!!!!!! يغلق قبضة يده وهو يبكي: هذه الحركة بعد عمر الستة أشهر تعني أنه يشعر بالجوع ولا شيء غير الجوع.

يرفع رجليه وهو نائم على ظهره: هناك مشكلة في الهضم، هناك غازات ومغص عزيزتي الأم، هل يرى شيئاَ أعلى عينيه ويحاول أن يلتقطه..... التصرف الصحيح حين تلاحظ الأم حركات طفلها: تحاول تطوير لغة الجسد بأن تدخل حركات جديدة تساعدها على التواصل معه.

اشرحي لطفلك كل شيء حوله.

قومي بالتحدث معه باستمرار وتحريك شفتيك أمام عينيه فهذا يساعده على التواصل معك أكثر وتطوره حركيا وعقلياً.

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