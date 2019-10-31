أسلوب تعاملك مع طفلك متساهل..عقلاني..أم ديكتاتوري؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2019 04:42 مساءً - لكل أم أسلوبها في التعامل مع أطفالها؛ هناك الأم المتساهلة المتسامحة دوماً أمام أي خطأ يفعله الطفل، وهناك الأم العقلانية التي تحكم عاطفتها وعقلها معاً أمام كل مشكلة تقع أمامها، أو يقوم بها طفلها، والثالثة هي الأم الديكتاتورية التي تستغل سلطتها كأم وسيطرتها على طفلها لتحسم كل أمر بما يتوافق وصالحها ورغباتها..ولكل أدواته.. بأي الأساليب تتعاملين؟ إذا امتنع طفلك عن الأكل: A أتركه حتى يجوع

B أجبره على الأكل

C أحاول أقنعه بفوائد الأكل طفلك غاضب ويلقى نفسه على الأرض ويصرخ: a أعطيه مايريد

B أضربه حتى يسكت

C أتركه حتى يهدأ ثم أناقشه يرسم طفلك ببعض الأقلام الملونة على جدار غرفة نومه: A أتركه لأنمي مهاراته الفنية

B أخفي الأقلام

C أعاتبه بهدوء وأطلب منه تنظيفه أساء طفلك التصرف أثناء اللعب مع زملائه: A أتجاهل ذلك التصرف

B أعاقبه عليه

C أبحث معه عن أسباب هذا التصرف يريد طفلك شراء إحدى الألعاب التي لا تناسبه: Advertisements A أشتريها له

B أرفض شراءها

C أختار معه لعبة أخرى رأى طفلك كابوساً أثناء النوم فقام بفتح التليفزيون: A أتركه وشأنه

B أطلب منه الذهاب لفراشه فوراً

C أهدئ من روعه حتى ينام ابنك كثير البكاء ويبكي من أقل شيء: A أتركه حتى يكبر

B أزجره حتى يتوقف

C أناقش معه أسباب بكائه عندما يكذب طفلك عليك: A أتركه يسرح بخياله

B أخبره بأنه كذاب

C أحكي له حكايات عن الصدق ابنك يسيء الأدب مع أبيه: A صغير ولا يقدر قيمته

b أعنفه بشدة

C أناقش معه الموضوع ماهي القيم التي تحبين غرسها في طفلك؟ A الحرية في كل شيء

B الطاعة واحترام السلطة الأبوية

C الاحترام والتفاوض والحوار التقييم: غالبية الإجابات "a" أنت أم متساهلة جداً، تحكمين على الأمور بعاطفتك وليس بعقلك، من باب التساهل أو عدم الإدراك ربما، لذلك المشاكل ستقابل طفلك عندما يكبر، وسوف يعجز عن التعامل مع قواعد المجتمع أيضاً.

غالبية الإجابات"b " أنت أم ديكتاتورية، تنهين المشاكل لصالحك دوماً، لهذا يعاني ابنك من تسلطك وتحكمك في كل مايقول ويفعل ويفكر، مما يفقده القدرة على اتخاذ القرار وحده وحل مشاكله، فتنعدم الثقة في نفسه مستقبلاً.

غالبية الإجابات"c " أنت أم عقلانية ومتفاهمة، هادئة ومتروية في أحكامك..مما يشجع طفلك على الوضوح والجرأة معاً، ويدفعه لاكتساب مهارات اجتماعية فائقة، أولها الهدوء والتشاور والتفاهم وأهمها التحاور والنقاش قبل إعلان الرأي.

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