دواء يقضي على الأورام السرطانية في 6 أسابيع

توصل علماء أمريكيون إلى دواء سرطان تجريبي يستهدف خللا وراثيا شائعا، يمكنه تقليص الأورام إلى ما يصل إلى 67% خلال 6 أسابيع فقط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن العلماء اختبروا تركيبتهم الدوائية المطورة حديثا ضد السرطان على 4 مرضى. وبعد علاج استمر 6 أسابيع، وجدوا أن الورم تقلص بنسبة 34% لدى المريض الذي تناول 180 ملليجرام من الدواء، في حين تقلص بنسبة 67% لدى المريض الذي تناول 360 جرام من الدواء.

وفي تجربتهم للعلاج الجديد على فئران التجارب، وجدوا أن الدواء ساعد في تقليص الأورام المتنامية، بل وقضى عليها نهائيا لدى 20% منها.

وتعمل هذه الحبوب اليومية على "وقف" جين كيراس KRAS، الذي يتحكم في تكاثر الخلايا، وعندما يحدث به خلل أو تغيير يؤدي إلى تكاثر الخلايا بشكل مستمر وغالبا ما تتطور إلى سرطان. وهذا النشاط غير العادي يؤجج تطور 50% من سرطانات الرئة بالإضافة إلى سرطانات البنكرياس والأمعاء.

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ووصفت شركة الأدوية Amgen Research الأمريكية في ولاية كاليفورنيا ما توصل إليه علماؤها بحجر الزاوية لمرضى السرطان المحفز بسبب جين كيراس KRAS.

ويقوم جين كيراس بتوجيه التعليمات لإفراز بروتين يطلق عليه K-Ras الذي يعطي إشارة إلى الخلايا لتتكاثر وتنقسم أو تنضج وتتولى الوظائف. وينتمي إلى فصيلة من الجينات تعرف باسم oncogenes أو المسرطنات، فعندما تخضع إلى تغييرات يكون لديها القدرة على تحويل الخلايا العادية إلى سرطانية.

ويقوم دواء AMG 510 الذي يؤخذ عن طريق الفم بوقف نشاط هذه المسرطنات، وفقا للدكتور جود كانون المشارك في الدراسة.

واكتشف العلماء أن النتائج التي توصلوا إليها تمنح الدواء الجديد القدرة على العمل وحده لمحاربة السرطان أو العمل مع استراتيجيات علاجية أخرى.

ومن الصعب جدا معالجة سرطان الرئة الذي تبلغ خلاياه السرطانية غير الصغيرة 85%، وعادة ما يعود لمهاجمة معظم المصابين به بعد العلاج. وتعد فرص النجاة من هذا النوع من السرطان ضعيفة جدا، ويمكن أن يعيش 35% من المصابين به لمدة 5 سنوات أو أكثر بعد التشخيص المبكر، وتزداد المعدلات سوءا في حالة الاكتشاف المتأخر له.