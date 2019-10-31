بث مباشر لاستئصال ورم من دماغ شابة

جينا شاردت خلال العملية التي أجريت لها في 29 أكتوبر 2019

ظلت شابة أمريكية مستيقظة خلال خضوعها لجراحة في الدماغ، وتمكنت من التحدث إلى الأطباء أثناء العملية فيما كان أشخاص من أنحاء العالم يشاهدونها في بث مباشر على "فيسبوك".

وبحلول الأربعاء، شاهد ما يقرب من 100 ألف شخص الأطباء وهم يزيلون ورما من دماغ جينا شاردت، شابة من ولاية تكساس، خلال مقطع فيديو مدته 40 دقيقة وهو جزء من العملية التي بثت صباح الثلاثاء.

وفي المقطع المصور، يمكن رؤية المريضة (25 عاما) وهي تتحدث مع الأطباء فيما يجرون لها الجراحة الدماغية.

وقال نيمش باتل، رئيس مركز "ميثوديست دالاس الطبي": "أصيبت شاردت بجلطة إثر تورم أوعية دماغية في الفص الصدغي الأيسر أثر في قدرتها على التحدث".

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وأضاف: "بقيت المريضة مستيقظة عندما فتح الأطباء جمجمتها ليتأكدوا من أنهم لن يتسببوا في أي ضرر للأجزاء التي تتحكم في قدرتها على النطق، كما طلبوا منها أن تقول كلمات مختلفة لرسم خريطة لدماغها".

وتابع: "بهدف أن نتمكن من تحديد طريقة الاقتراب وإزالة الورم، توجب علينا أن نحدد المناطق الآمنة، حتى أنهم سألوا شاردت عن كلبها لاختبار ذاكرتها خلال العملية التي استمرت 4 ساعات ونصف ساعة".

وتدرس شاردت وهي من ولاية إيلينوي العلاج الوظيفي.

ولفت باتيل إلى أنها أرادت استخدام هذه التجربة لتثقيف المشاهدين من خلال البث المباشر من حساب المستشفى على "فيسبوك".

ومن المتوقع خروج شاردت من المستشفى صباح الخميس.