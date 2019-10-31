شكرا لقرائتكم خبر عن الباراسيتامول أثناء الحمل يرتبط بزيادة فرط الحركة والتوحد فى الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت المعاهد الوطنية للصحة البريطانية فى دراسة حديثة أن كثرة تناول الأم أثناء الحمل إلى الباراسيتامول في الرحم قد يزيد من خطر تعرض الطفل لاضطرابات نقص الانتباه وفرط النشاط واضطراب طيف التوحد .

واكد الباحثون من كلية الصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز بلومبرج بالتعاون مع معاهد الصحة بتوضيح العلاقة بين تناول المسكنات واضطراب فرط الحركة.

يتميز اضطراب نقص الانتباه أو فرط النشاط بنمط النشاط والسلوك ، ولكن اضطراب التوحد (ASD) هو اضطراب تطورى معقد يؤثر على سلوك الشخص وتفاعله مع الآخرين وتعلمه.

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قام الباحثون بتحليل بيانات من دراسة طويلة الأجل للعوامل التي تؤثر على الحمل ونمو الطفل، حيث قاموا بجمع عينات من دم الحبل السري من 996 ولادة وقياس كمية الباراسيتامول و منتجات أخرى، ووجدت النتائج أنه تم تشخيص 25.8 ٪ باضطراب فرط الحركة، 6.6 ٪ باضطراب التوحد فقط.

يخلص الباحثون إلى أن نتائجهم تدعم الدراسات السابقة التي تربط التعرض لكمية من الباراسيتامول في الرحم باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه وتؤكد على الحاجة إلى إجراء أبحاث إضافية، كما تحث إدارة الغذاء والدواء الأمريكية فى النظر بعناية قبل استخدام أي دواء يخفف الألم أثناء الحمل.