شكرا لقرائتكم خبر عن الراجل غير الست.. تعرف على المقدار الآمن لتناول السكر يوميا للرجال والنساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز الحياة العصرية بخطى سريعة للغاية بحيث يصعب الحفاظ على توازن صحي للعناصر الغذائية في الطعام الذي تتناوله، السكر هو واحد من هذه العناصر الغذائية، استهلاك الكثير من السكر يزيد من مخاطر العديد من المشكلات الصحية الخطيرة كالسمنة ومرض السكري من النوع الثاني وزيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية وتسوس الأسنان.

ووفقا لتقرير لموقع " medicalnewstoday" ، يجب معرفة القدر الآمن من كميات السكر التى يمكن تناولها يوميا دون الضرر بالجسم والصحة العامه وهى:

ـ يجب ألا يأكل الرجال أكثر من 9 ملاعق صغيرة من السكر يوميًا والنساء لا تزيد عن 6.

ـ غالبًا ما تحتوي قطع الشوكولاته والحبوب الحلوة والصودا على مستويات عالية من السكر المضاف.

ـ تحتوي الفواكه على سكريات طبيعية أقل من السكر الموجود في الأغذية المصنعة.

ـ استهلاك الكثير من السكر بانتظام يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسمنة.

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ما هو السكر؟

يعتبر السكر إضافة حلوة إلى الطعام الذي يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة عند تناوله بكميات كبيرة خلال فترة طويلة، فالسكر عبارة عن كربوهيدرات بسيطه تنتمي إلى فئة من المواد ذات المذاق الحلو ذات التركيبات الكيميائية، وهي متوفرة في العديد من الأشكال المختلفة، والأنواع الثلاثة الرئيسية من السكر هي السكروز واللاكتوز والفركتوز.

وعلى الرغم من أن الخلايا تحتاج إلى بقاء الجلوكوز ، إلا أن استهلاكها بكميات كبيرة يمكن أن يسبب مشاكل صحية.

ونشرت منظمة الصحة العالمية (WHO) مبادئ توجيهية جديدة توصي البالغين والأطفال بتقليل تناولهم للسكريات إلى أقل من 10 % من إجمالي استهلاكهم للسكر.

ملعقة صغيرة واحدة من السكر حوالي 4 جرام، و 6 ملاعق صغيرة للنساء و 9 ملاعق شاي للرجال ، تساوي 24 جرام و 36 جرام من السكر المضافة .