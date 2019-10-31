رجيم بسيط في أسبوع لإطلالة رشيقة

تعاني العديد من السيدات من تراكم الدهون في مناطق معينة، وتتمركز الدهون في البطن والأرداف والذراعين، مما يسبب إزعاجاً شديداً لهن، وإذا كنت ممن يبحثن عن الحلول والوصفات للتخلص من هذه المشكلة، نقدم لك الحل من خلال اتباع رجيم مثالي في أسبوع لتفتيت الدهون العنيدة والمتراكمة في هذه المناطق.



-اليوم الأول



-وجبة الفطور

ثمرة موز أو برتقال أو تفاح مع كاسة زبادي خالية من الدسم أو السكر + 4 ملاعق من حبوب الشوفان.

-وجبة الغداء

3 ملاعق من الأرز + شريحة صغيرة من الدجاج المشوي أو اللحم المشوي + طبق سلطة مشكل مع عصير الليمون والخل.

-وجبة العشاء

كوب من عصير الأناناس بدون سكر + 3 ملاعق من الشوفان + شريحة من الخبز الأسمر مع قطعة 50 جراماً من الجبن القريش.

-اليوم الثاني



-وجبة الفطور

بيضتان مسلوقتان + شريحة من الخبز الأسمر + قطعة من جبن الشيدر + كوب من عصير البرتقال بدون سكر أو كوب من الحليب خالي الدسم.

-وجبة الغداء

شوربة من الملفوف + سلطة الخس مع عصير الليمون + شريحة من سمك السالمون + خبز أسمر + ثمرة تفاح.

-وجبة العشاء

3 ملاعق من بذور الشوفان + سلطة الكرفس مع الخل + كاسة من الزبادي بالكمون.

- اليوم الثالث



-وجبة الفطور

كوب من الشاي الأخضر بدون سكر + بيضة مسلوقة + 6 حبات من اللوز + ثمرة جزر أو خيار + تفاحة أو موزة.

-وجبة الغداء

4 ملاعق من المكرونة دون صلصة + شريحتان من الدجاج البانيه + طبق سلطة الخضروات الطازجة + ثمرتان من الخوخ.

-وجبة العشاء

شوربة العدس الأصفر + شريحة من الخبز الأسمر + كوب من عصير الليمون دون سكر.

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- اليوم الرابع



-وجبة الفطور

4 ملاعق من حبوب الشوفان + كاسة من الزبادي أو الحليب خالي الدسم وبدون سكر + ثمرة من التفاح أو الموز + بيضة مسلوقة.

-وجبة الغداء

كوب عصير من الطماطم + شوربة الكرنب مع عصير الليمون + شريحة من اللحم المشوي مع شريحة من خبز الريجيم + تفاحة

-وجبة العشاء

كوب من عصير البرتقال + طبق سلطة خضراء مع قطرات الخل والليمون + 3 ملاعق من بذور الشوفان.

- اليوم الخامس

-وجبة الفطور

كوب من عصير التفاح + شريحة من الخبز الأسمر + قطعة 50 جراماً من جبن القريش + 4 ملاعق من بذور الشوفان.

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-وجبة الغداء

شريحة من السمك المشوي + 5 ملاعق من الأرز البني أو الأرز البسمتي + طبق من سلطة الخضروات الطازجة مع عصير الليمون والخل + ثمرتان من التفاح أو الموز أو الكمثرى.

-وجبة العشاء

شوربة من الطماطم + سلطة الخس + ثمرة من الجزر أو الخيار أو التفاح.

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- اليوم السادس

-وجبة الفطور

بيضة مسلوقة + شريحة من الخبز الأسمر + قطعة من الجبنة البيضاء خالية من الدسم + كاسة من الزبادي بالليمون أو كوب من عصير البرتقال.

-وجبة الغداء

4 ملاعق من الفول + شريحة من الخبز الأسمر + طبق من السلطة الخضراء + شريحتان من الباذنجان المشوي + كوب من عصير التفاح أو عصير الأناناس بدون سكر.

-وجبة العشاء

شوربة من الملفوف بعصير الليمون + طبق سلطة الخس بالكمون + كوب من عصير الجزر بالبرتقال.

- اليوم السابع

-وجبة الفطور

4 ملاعق من بذور الشوفان + كوب من عصير البرتقال + قطعة جبنة قريش مع شريحة خبز أسمر.

-وجبة الغداء

شريحتان من اللحم المسلوق + 3 ملاعق من الأرز البني + شريحة من الخبز الأسمر + طبق سلطة الكرفس مع عصير الليمون + ثمرة فاكهة.

-وجبة العشاء

شوربة الملفوف + طبق سلطة الكرفس+ كاسة زبادي خالية من الدسم مع ثمرة موز أو تفاح أو كمثرى.

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