شكرا لقرائتكم خبر عن المايلوما مرض يصيب الرجال فقط.. تعرف عليه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المايلوما من الأمراض الخطيرة للغاية التي تهدد حياة الإنسان، فهو سرطان خلايا البلازما، ويؤدى هذا المرض إلى نمو الخلايا أكثر من اللازم ويصيب الرجال أكثر من النساء، وفقا لما ذكره موقع" healthline".

لا يفهم العلماء لماذا يصاب الناس بالمايلوما والبعض الآخر لا يفهمها، العمر هو أهم عامل خطر لتطوير المايلوما، نادراً ما يصاب الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا بالمرض، والرجال هم أكثر عرضة لتطوير المايلوما، قد يكون التعرض للأشعة السينية أو أنواع أخرى من الإشعاعات المؤينة عامل خطر لتطوير المايلوما.

ما هي أعراض المايلوما؟

المايلوما في بعض الأحيان لا يسبب أي أعراض، يمكن العثور عليه عند إجراء اختبار للدم أو البول. عندما يتطور المرض قد تشمل أعراض المايلوما آلام العظام ، خاصة في الظهر أو الأضلاع.

العظام التي تنكسر بسهولة ، الحمى دون سبب معروف، الالتهابات المتكررة، كدمات أو نزيف بسهولة، صعوبة في التنفس، ضعف الذراعين أو الساقين، والشعور بالتعب الشديد.

وتحدث أورام خلايا البلازما عندما تشكل خلايا البلازما غير الطبيعية أورامًا سرطانية في العظام أو الأنسجة الرخوة، عندما يكون هناك ورم واحد فقط ، فإن هذا المرض يسمى الورم الحميد، اما عندما يكون هناك أورام متعددة ، يطلق عليه المايلوما المتعددة.

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طرق علاج مرض المايلوما

سرطان المايلوما يمكن علاجه بطرق علاج السرطانات الأخرى والغرض من ذلك الحفاظ على حياه المريض لعده سنوات من هذا المرض الخطير، كما تعتمد طريقة علاج هذا المرض على معالجة كسور العظام والتخفيف من آلامها، استخدام جلسات العلاج الإشعاعي أو القيام بعمليات جراحية لزرع النخاع أو استئصال للأروام الخبيثة الموجودة في العظام.