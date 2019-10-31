صحة ورشاقة

آلية استئصال الغدة الدرقية بالمنظار لا تترك أى ندبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون صينيون أن جراحة إزالة الغدة الدرقية بالمنظار، لا ينتج عنها أى ندبات فى منطقة الرقبة، ما يوفر انخفاض الآثار العلاجية مع ارتفاع النتائج التجميلية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "Health|News" قارن الباحثون نتائج الجراحة التجميلية بعد عملية إزالة الغدة بالمنظار والطرق الجراحية التقليدية.

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ووجد الباحثون خلال الدراسة المنشورة مؤخراً فى مجلة Laparoendoscopic Advanced Surgical Techniques (JLAST) ، أن الجراحة يجب أن تتطور عند إزالة الغدة، لحماية شكل الرقبة خاصة للنساء.

وقال الدكتور "يونج وانج" من كلية الطب بجامعة تشجيانج الصينية، إنه عند استئصال الغدة الدرقية بالمنظار، تتم خلال شق مصنوع فى الفم، دون ترك ندبة مرئية.

ولم يجد الباحثون أى مشاكل بما فى ذلك وقت العملية، وفقدان الدم أثناء العملية، والتصريف الكلى بعد العملية الجراحية، والألم المستمر بعد العملية الجراحية، ودخول المستشفى بعد الجراحة، ومعدل المضاعفات.

وخلص الباحثون أن إلى أن كلا الأسلوبين آمن وفعال، ولكن نهج المنظار عن طريق الفم كان له تأثير تجميلى أفضل لأنه لم يترك ندبة.

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