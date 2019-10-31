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شكرا لقرائتكم خبر عن السل لا يصيب الرئة فقط.. أعضاء بالجسم تتأثر بالمرض فما هى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السل مرض خطير يصيب الجهاز التنفسى، ويؤثر بشكل مباشر على الرئة وينتشر من شخص لآخر عبر الهواء، لكنه يمكن أن يؤثر على أجزاء أخرى مثل الدماغ أو الكليتين أو العمود الفقرى، وفى معظم الحالات يمكن السيطرة على المرض وعلاجه، لكن هناك حالات شديدة الخطورة لأن هناك أنواع من المرض مقاوم للأدوية.
ووفقا لموقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ينتشر مرض السل المقاوم للعقاقير فى الهواء من شخص لآخر، فعندما يقوم الشخص المصاب بمرض السل بالسعال أو العطس أو التحدث قد يتنفس الأشخاص القريبون فى هذا المكان البكتيريا ويصابون بالعدوى.
والسل المقاوم للأدوية أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين لا يتناولون أدوية السل بانتظام، فلا ينبغى تفويت جرعات ولا يجب إيقافها مبكراً.
ويمكن للأطباء المساعدة فى الوقاية من السل المقاوم للأدوية عن طريق تشخيص الحالات بسرعة، واتباع إرشادات العلاج الموصى بها، ومراقبة استجابة المرضى للعلاج، والتأكد من اكتمال العلاج.
وللوقاية من مرض السل يجب الابتعاد عن الجلوس فى الأماكن المغلقة أو المزدحمة.
وهناك نوعان من اختبارات السل وهى: اختبار جلد السل، واختبارات دم السل، بالإضافة للاختبارات الأخرى مثل الأشعة السينية للصدر وعينة من البلغم.
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