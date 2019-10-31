شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة جودة الرعاية البريطانية: الكثير من أطباء التجميل غير مدربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت لجنة جودة الرعاية البريطانية (CQC) من أن الكثير من الأطباء غير المدربين يقومون بإجراء عمليات تجميل غير آمنة.

ووفقاً للموقع الرسمى لـ(CQC) كشف تقرير حديث أن واحد من بين كل خمس عيادات تجميل تقوم بإجراء العمليات التجميلية لعملائها ويكونون فى خطر التعرض لأذى خطير.

ووجدت أن الإجراءات فى هذه العيادات غالباً ما يتم تنفيذها من قبل موظفين غير مدربين لم يتبعوا معايير الوقاية من العدوى.

وكشف التقرير أيضًا أن بعض العملاء تلقوا أدوية قديمة وتركوا فى خطر أثناء تخديرهم أثناء عملية شفط الدهون.

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ووجدت أن 20% من الخدمات التى ترخص لها بإجراء العمليات التجميلية أظهرت مشاكل كثيرة من الممارسة غير المناسبة.

ولم يتم إعطاء المرضى فى هذه العيادات "فترة تهدئة" كافية بعد التشاور معهم للنظر بشكل صحيح فى الإجراءات.

وتشمل المجالات الأخرى المثيرة للقلق عدم القدرة على إدارة الحساسية المفرطة - رد الفعل التحسسى القاتل - وعدم الاهتمام بعمليات السلامة الأساسية.

وقالت CQC إن لديها مخاوف بشأن نظافة المعدات وصيانتها فى بعض العيادات.

وقالت الكلية الملكية للجراحين فى إنجلترا إن نتائج CQC أظهرت أن بعض العيادات لا تفى بالمعايير المهنية الخاصة بها لجراحة التجميل.