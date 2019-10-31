الرياضة ممنوعة عند الإصابة بنزلة البرد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه من ممارسة الرياضة عند الإصابة بنزلة برد؛ لأنها تمثل عبئا إضافيا على جهاز المناعة.



وأوضح مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية أن هذا العبء الإضافي يتسبب في ضعف جهاز المناعة، وبالتالي تنتشر الجراثيم في الجسم بصورة أسهل؛ ما يرفع خطر الإصابة بالتهاب عضلة القلب، والذي يؤدي بدوره إلى اضطرابات نظم القلب، التي تهدد الحياة.

ولتجنب هذه المخاطر الجسيمة، ينبغي التوقف عن ممارسة الرياضة حتى يتماثل الجسم للشفاء تماما؛ حيث تنبغي حينئذ الراحة التامة والإكثار من شرب السوائل والخضراوات والفواكه الغنية بالمعادن والفيتامينات.

وبعد التعافي التام والعودة للرياضة تنبغي مراعاة ممارستها باعتدال ورفع مستوى الشدة بالتدريج.