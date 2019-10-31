شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تكشف عن «القطار الطلقة».. كم تبلغ سرعته؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة حديد وسط اليابان عن مجموعة من الصور الخاصة بأحدث طراز من «القطار الطلقة» المقرر دخوله إلى الخدمة.

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وتبدو مقدمة القطار الجديد «لأت 700 أس» على شكل أنف مدبب لمزيد من السرعة في الحركة، مقارنة بالطراز الحالي «أن 700»، وتبلغ سرعته 360 كيلومترا في الساعة.

ومن المقرر أن يدخل القطار الجديد الخدمة في منتصف العام المقبل على خط توكايدو شينكانسن الذي يربط بين طوكيو وأوساكا، وتوفر عربة الدرجة الأولى مساحة للساقين تزيد بنسبة 15% على الطراز الحالي.

وتضم عربات القطار الجديد أماكن للمقاعد المتحركة لذوي الإعاقة ومكانا لحفظ الأمتعة فوق المقاعد، ومن المقرر فتح الحجز على مقاعد القطار الجديد، مايو المقبل.