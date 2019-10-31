شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» يفرض حظرًا على الإعلانات السياسية اعتبارًا من 22 نوفمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر»، جاك دورسي، إن الشركة ستفرض حظرا على الإعلانات السياسية على منصتها اعتبارا من 22 نوفمبر المقبل.

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كتب «دورسي» عبر «تويتر»، الأربعاء: «اتخذنا قرارا بوقف كل الإعلانات السياسية على الصعيد العالمي. نعتقد أن الوصول للرسالة السياسية يجب أن يكون بالجهد لا بالشراء».

أضاف «دورسي» أن السياسة الجديدة التي سيتم الكشف عن تفاصيلها نوفمبر المقبل وسيبدأ تطبيقها اعتبارا من 22 من الشهر ذاته، تحظر الإعلانات في القضايا السياسية وإعلانات المرشّحين.

تابع: «كنا قد ارتأينا وقف إعلانات المرشّحين فقط، لكن الإعلانات المناصرة للقضايا تشكل سبيلا للتحايل. كما أنه ليس منصفا أن يكون بإمكان الجميع، باستثناء المرشّحين، شراء مساحات إعلانية لقضايا يريدون الإضاءة عليها. لذا قررنا وقف هذه الإعلانات أيضا».