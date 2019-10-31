شكرا لقرائتكم خبر عن وداعا للسل.. مصل جديد يوفر حماية طويلة الأجل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اكتشف مجموعة من العلماء الدوليين مصل جديد للوقاية من السل يمكن أن يحدث ثورة في مكافحة المرض اللعين. Advertisements وجاء الكشف عن المصل الجديد خلال مؤتمر دولي لصحة الرئة تستضيفه مدينة حيدر أباد في جنوب الهند، وتم إنتاج المصل من خلال بكتيريا تنتج استجابة مناعية في جسم الإنسان. ومن المأمول أن يوفر المصل الجدد حماية طويلة الأجل ضد المرض الذي يودى بحياة مليون ونصف مليون شخص سنويا في جميع أنحاء العالم. وينتج المرض شديد العدوى من خلال بكتيريا معينة والمصل الحالي ليس فعالا بصورة كبيرة للوقاية من المرض.

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