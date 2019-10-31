شكرا لقرائتكم خبر عن «بوينج» توقف تحليق 50 طائرة لتشققات في هياكلها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مجموعة الصناعات الجوية الأمريكية «بوينج»، الخميس، وقف تحليق نحو 50 من طائراتها «بوينج 37 ان جي» بعد اكتشاف تشققات في هياكلها.

وقال ناطق باسم المجموعة لوكالة «فرانس برس» إن نحو ألف من هذه الطائرات خضعت للفحص حتى الآن، وتبين أن أقل من 5% منها، أي نحو 50 طائرة، تحتاج إلى وقف تحليقها إلى أن يتم إصلاحها.

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ويأتي هذا القرار بعيد إعلان شركة الطيران الأسترالية «كوانتاس» منع واحدة من هذه الطائرات من التحليق بعد اكتشاف شق في هيكلها، موضحة أنها تقوم بفحص 32 طائرة أخرى من هذا النوع.

وكانت السلطة الأمريكية لسلامة النقل أمرت، مطلع الشهر الجاري بفحص طائرات «بوينج 737 إن جي» التي قامت بأكثر من ثلاثين ألف رحلة.

يأتي ذلك بينما تواجه مجموعة بوينج تبعات حادثي تحطم طائرتين «737 ماكس» أوديا بحياة 346 شخصا.