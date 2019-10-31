شكرا لقرائتكم خبر عن علماء صينيون يبتكرون مادة جديدة لعلاج سرطان الكبد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طور علماء صينيون مادة جديدة بتقنية النانو يمكن استخدامها لعلاج سرطان الكبد.

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وقال «دونج ون»، الباحث في معهد سوتشو للتكنولوجيا والهندسة الطبية الحيوية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم- في تصريح له اليوم الخميس- إنه بالرغم من أن العلاج الإشعاعي وسيلة قياسية لعلاج السرطان ويلعب دورا فعالا في الطب السريري، إلا أن البيئات الميكروية المتأكسدة تكون سائدة في الأورام الصلبة، مثل نسيج الورم الذي لن يكون حساسا للإشعاع، ما يسمح لبعض خلايا السرطان بالنجاة ويشكل خطر ظهور الورم من جديد.

وأضاف دونج أنه بالتكامل مع العلاج الإشعاعي، فإن المادة المذكورة ستقدم استراتيجية ناجعة وآمنة لعلاج سرطان الكبد، حيث توفر المادة شكلا جديدا من العلاج المضاد للأورام.

وتابع دونج أنه ستتم مواصلة دراسة الآثار المترتبة على المادة ذات تقنية النانو في علاج سرطان الثدي والرئة والأشكال الأخرى من السرطان.