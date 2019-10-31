إلهان عمر ترفض التصويت على قرار يعترف رسميًا بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية

رفضت النائبة الديمقراطية إلهان عمر التصويت لصالح قرار تبناه مجلس النواب الأميركي يعترف رسميا بتعرض الأرمن للإبادة الجماعية في الدولة العثمانية.

وأصدرت عمر بيانا وضحت فيه موقفها قائلة: "أعتقد أن المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، لاسيما التطهير العرقي والإبادة الجماعية، أمر بالغ الأهمية، لكن لا ينبغي استخدام المساءلة والاعتراف بالإبادة الجماعية كسلاح في معركة سياسية".

وأضافت: "يجب أن يتم ذلك بناء على إجماع أكاديمي خارج نطاق الأبعاد الجيوسياسة، ويجب أن يشمل الاعتراف الحقيقي بالجرائم التاريخية ضد الإنسانية الإبادة الجماعية البشعة في القرن العشرين، والمذابح الجماعية السابقة، مثل تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي والإبادة الجماعية لسكان أمريكا الأصليين، التي أودت بحياة مئات الملايين من السكان الأصليين في هذا البلد! لهذا السبب، أدليت بصوتي بالامتناع عن التصويت في الجلسة الأخيرة للقرار رقم 296".

وأصدر مجلس النواب الأميركي قرارا الثلاثاء يعترف رسميا بالإبادة الجماعية للأرمن تم إقراره بأغلبية 405 أصوات.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

إسرائيل تُعلن منع زيارة مرتقبة لنائبتين أميركيتين إلى فلسطين بطلب من ترامب

سارة عيدان ملكة جمال العراق تُهاجم النائبة الأميركية إلهان عمر