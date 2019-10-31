علياء كريم تنافس على جائزة أفضل مصممة أزياء لعام 2019 في لندن

اختارت إدارة مهرجان Fashion Awards 2019، مصممة الأزياء الخليجية علياء كريم، للمشاركة في الحدث الهام المتوقع أن تقام فعالياته يوم 2 ديسمبر المقبل داخل قاعة Royal Albert Hall في لندن.



وأعلن مجلس الأزياء البريطاني، اليوم، اختيار علياء كريم باعتبارها المصممة العربية الوحيدة في الجائزة هذا العام بعدما قررت إدارة المهرجان فتح أبوابه أمام المواهب من كافة الدول في عالم الموضة والأزياء.



وتعد الجائزة من أهم وأقدم الجوائز في عالم الأزياء التي تمنح منذ عام 1984، ويترأس لجنة تحكيمها أعضاء من المجلس الثقافي البريطاني، وتضم الجائزة عدة أفرع منها: "أفضل مصمم أكسسوارات - أفضل علامة تجارية - أفضل مصمم للملابس الرجالية - جائزة مصمم العام - أفضل رائد أعمال أفضل عارض أزياء - أفضل مصمم أزياء للملابس النسائية – جائزة فئة الفخامة الحضرية".

علياء كريم، بدأت أولى خطواتها في عالم الأزياء عام 2014، وصممت لفنانين ومشاهير عدة أبرزهم الإعلامية حليمة بولند، الفنانة هنادي الكندري، الدانه مودل، شادن مودل، سنيوريتا، عهود العنزي، فاطمة المؤمن، الفنانة نور الغندور.