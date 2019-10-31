شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. يعنى إيه حمل الغزلان وإيه الأعراض اللى هتحسى بيها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الحمل حلم الكثير من النساء بعد الزواج، لكن هل تعلمين أن هناك نوعا من الحمل يدعى حمل الغزلان؟ هذا ما سنتعرف عليه خلال التقرير التالى وفقا لموقع "health". ما حمل الغزلان؟ هو حمل مع وجود دورة شهرية خلال أول ثلاثة أشهر منه. ما نسبة التعرض لحمل الغزلان؟ حمل الغزلان من الحالات النادرة. أعراض حمل الغزلان؟ Advertisements شبيه بأعراض الحمل بالإضافة لنزول الدم الخاص بالدورة الشهرية، وألم فى البطن واكتئاب وارتفاع فى درجة حرارة الجسم. كيف يتم تشخيص حمل الغزلان؟ بأجراء تحليل حمل منزلى أو تحليل حمل الدم. ما مضاعفات حمل الغزلان؟ لا يوجد مضاعفات لحمل الغزلان.

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