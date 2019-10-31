شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يساعد شرب الحليب فى إنقاص وزنك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحليب من أفضل المشروبات الصحية الغنية بالكالسيوم للحفاظ على صحة العظام، كما أنه يساعدك على الاسترخاء والنوم، وعلى الرغم من الكثير من الناس أصبحوا يبحثون عن بدائل نباتية للحليب مثل الصويا واللوز، لاعتقادهم أن حليب الأبقار غني باللاكتوز (السكر) والدهون المشبعة، إلا إنه وفقاً للدراسات، فإن إضافة كوب من الحليب إلى نظامك الغذائي اليومي يمكن أن يساعدك على فقد الدهون وإنقاص وزنك، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

ووفقًا لتقرير حديث نشر في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، فإن منتجات الألبان بما فيها الحليب قد تساعد في إنقاص وزنك.

وتشير الدراسة إلى أن كل من تناول الكالسيوم المرتفع من الألبان وزيادة الفيتامينات فى الدم يرتبطان بفقدان أكبر للوزن الناجم عن النظام الغذائي.



فوائد الحليب

وألقى البحث الضوء على حقيقة أن المشاركين الذين يستهلكون المزيد من منتجات الألبان يوميًا فقدوا حوالي 5.4 كجم في نهاية ستة أشهر مقارنة بأولئك الذين لم يستهلكوا الكثير من منتجات الألبان وفقدوا 3.1 كجم فقط في غضون عامين.

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وعلى الرغم من عدم وجود صلة واضحة بين الحليب وفقدان الوزن، إلا إن هناك أدلة كافية لإدراج كوب من الحليب في نظامك الغذائي اليومي.

يجعلك تشعر بالشبع

يحتوي هذا المشروب الرائع على هرمون يعرف باسم الببتيد YY المعروف بخصائص مكافحة الجوع، لذلك يمكنك أن تبدء يومك بشرب اللبن فإنه يجعلك أيضًا تشعر بالشبع، وبالتالى تتناول كميات أقل من الطعام وتلتزم بنظامك الغذائي.



فوائد اللبن

شرب اللبن بعد ممارسة الرياضة

الحليب مليء بالكالسيوم والبروتين وفيتامين B2 و B12 والعديد من العناصر الغذائية الهامة الأخرى، هذا يعني أن كوبًا من الحليب بعد جلسة تدريب مليئة بالطاقة يمكن أن يوفر الطاقة اللازمة، كما أنه يساعد في الحفاظ على قوة العضلات.