شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعد فى علاج قصور الغدة الدرقية.. أبرزها السمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قصور الغدة الدرقية من الأمراض الشائعة التى تصيب كثيرا من الأشخاص نتيجة نقص هرمونات الغدة الدرقية، وهى غدة صغيرة على شكل فراشة توجد فى عنقك وتلعب دوراً هاماً فى الحفاظ على صحتك، فى هذا التقرير نتعرف على أطعمة تساعدك على علاج قصور الغدة الدرقية، وفقاً لموقع "تايمز أوف أنديا".

والسبب الرئيسى لقصور الغدة الدرقية هو اختلال التوازن الهرموني، ويحدث هذا بشكل أساسي عندما يكون جسمك غير قادر على إنتاج ما يكفي من هرمونات الغدة الدرقية.

ومن الأعراض الشائعة لقصور الغدة الدرقية التعب، فقدان الوزن، وتساقط الشعر وأحد أفضل الطرق لمعالجة هذه المشاكل هو إجراء تعديلات صغيرة في نظامك الغذائي، لذا فإن تناول أنواع معينة من الطعام يمكن أن يكون مفيدًا جدًا عندما تعاني من الغدة الدرقية.



الجوز البرازيلى

5 أطعمة أضفها في نظامك الغذائي لتحسين صحة الغدة الدرقية1-الجوز البرازيلى

الجوز البرازيلي من المكسرات الغنية بالسيلينيوم، وهو فعال جداً لمن يعانى من قصور الغدة الدرقية، حيث تحتوى حبة الجوز البرازيلى على 68 إلى 91 ميكروجرام من السيلينيوم.

فقط من خلال الحصول على 2-4 من الجوز البرازيلى يوميًا، سيتم تلبية احتياجات الجسم من السيلينيوم يومياً.

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2- الأفوكادو

من الفاكهة الغنية بالمغذيات النباتية الدقيقة مثل: البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم والحفاظ على التوازن الهرموني لتحسين وظيفة الغدة الدرقية.



الخضروات الورقية

3- الخضروات الورقية الداكنة

يمكن أن تساعد الخضراوات ذات الأوراق الخضراء الداكنة في تقليل الالتهاب في الجسم، حيث تمتلئ هذه الخضروات بمضادات الأكسدة القوية والكاروتينات التي تمنع الجسم من أي أضرار الجذور الحرة المسببة للأمراض.

4- الأسماك

مثل السلمون أو التونة أو السردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتناول وجبتك.

وتساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على تقليل الالتهاب، وتساعد على بناء المناعة وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أن الأسماك أيضاً مصدر جيد للسيلينيوم.

5- البيض

مصدر غني باليود والسيلينيوم، وهما عنصران مغذيان للغدة الدرقية، وتحتوي البيضة الواحدة على 20% من السيلينيوم و 15% من اليود الذى يحتاجه الجسم يوميًا لتحسين أداء الغدة الدرقية، كما أن البيض مصدراً ممتاز للبروتين والتيروزين.