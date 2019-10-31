شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ماتريد معرفته عن سرطان المثانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان المثانة يعد من أنواع السرطان غير المنتشرة ولكن متواجدة ويصاب بها الكثيرون، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن سرطان المثانة وذلك وفقا لموقع "healthline" و"webmed".

ما هو سرطان المثانة؟

سرطان المثانة يعد من أنواع السرطان التي تتكون في أنسجة المثانة هذا العضو المسئول عن تخزين البول وإخراجه.

ما هي أنواع سرطان المثانة؟

يتكون سرطان المثانة من ثلاث أنواع الأول الخلايا الانتقالية المتواجدة في الطبقة الداخلية للمثانة ويصاب الشخص بالسرطان دون حدوث تلف وهذا النوع هو الأكثر شيوعا، والثاني الخلايا الحرشفية هذا النوع يعد نادر ويصاب الطبقة المسطحة للمثانة ، والثالث غدي يصاب الشخص بالسرطان في الخلايا الغدية للمثانة وهي الغدد التي تشكل الإفرازات المخاطية.



سرطان المثانة

ما هي أعراض الإصابة بسرطان المثانة؟

هناك العديد من الأعراض المشيرة للإصابة بسرطان المثانة التي يجب توخي الحذر منها ومعرفتها للإلحاق الحالة وعدم التعرض للمضاعفات ومنها:

-الإرهاق والتعب.

-فقدان الوزن الغير مبرر.

-نزول دم في البول.

-ألم شديد عند التبول.

-كثرة التبول.

-السلس البولي.

-ألم في منطقة البطن.

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-ألم أسفل الظهر.



اعراض سرطان المثانة

ما هي أسباب الإصابة بسرطان المثانة؟

يصاب الشخص بسرطان المثانة عندما تنمو خلايا غير طبيعية في المثانة وتتكاثر بشكل غير قابل للسيطرة عليه، وهناك العديد من العادات التي نقوم بها وتزيد من فرص الإصابة كالتدخين، وقلة تناول السوائل، الإصابة بالتهاب المثانة، التقدم في العمر، والتاريخ العائلي.



اسباب سرطان المثانة

ما هي الفحوصات اللازمة للتأكد من الإصابة بسرطان المثانة؟

هناك العديد من التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بها للتأكد من الإصابة بسرطان المثانة، ومنها:

-تحليل البول.

-الفحص الداخلي الذي يقوم به الطبيب.

-أخذ خزعة من الأنسجة.

-القيام بأشعة السينية.

ما هو علاج سرطان المثانة؟

الخيارات العلاجية المتوفرة للقضاء على سرطان المثانة:

يتم تحديد العلاج علي حسب مرحلة الإصابة بالسرطان المثانة، فقد يكون العلاج يعتمد علي بعض الأدوية وأخر الكيماوي ، وبعد الحالات يتم التدخل الجراحي فيها.