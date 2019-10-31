شكرا لقرائتكم خبر عن النتوءات المرئية على الجلد.. ماذا تعنى وكيف تفرق بينها وبين السرطان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض بشرتنا للعديد من العناصر القاسية بما في ذلك الغبار، والتلوث ، والمكياج، والكريمات الثقيلة للجلد، وما إلى ذلك، وكل هذا يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مرئية للبشرة وحتى ظهور كتل في عدة حالات.

إذا لاحظت وجود كتلًا أو نتوءات على جلدك، فقد تكون تعاني من ورم ليفي جلدي، فالأورام الجلدية وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هي نتوءات صغيرة وغير مؤلمة أو نتوءات على الجلد غير ضارة، و يمكن أن تجد هذه الكتل الحميدة عادة أسفل الساقين أو الذراعين العلويين أو الجزء العلوي الخلفي ويمكن أن تتفوق على الجلد في أي مكان.

ما هي نتوءات الجلد

نتوءات الجلد عبارة عن انتفاخ دائري يكون في الغالب تحت الجلد، وتوجد عادة على الساقين والذراعين والساقين، وعادة ما يختلف من شخص لآخر ويمكن أن يختلف في الألوان من الوردي والأحمر والرمادي والبني الفاتح أو الأرجواني، وقد يتغير بمرور الوقت.

Advertisements

كيفية اختبار أو تشخيص نتوءات الجلد

عندما يحدث أي تطور من هذا القبيل على الجلد، من الأفضل زيارة الطبيب لمزيد من التحقيق، يتم إجراء فحص مناسب بواسطة الطبيب لتشخيص الأورام الجلدية، يقوم الطبيب أولاً بفحص النمو بصريًا، وإذا شعر الطبيب بأي اختلافات إضافية، فقد ينصح الطبيب بإجراء خزعة من الجلد لاستبعاد فرص حدوث أي نمو سرطاني على الجلد.

خيارات العلاج

نتوءات الجلد هي نتاجات طويلة الأمد على الجلد لا يتم علاجها بمفردها، بعض خيارات العلاج المتاحة للتخلص منها هي حقن الكورتيكوستيرويد الموضعي أو التجميد (مع النيتروجين السائل) أو العلاج بالليزر.

ولكن قد لا تكون هذه العلاجات مثمرة وفعالة في استئصال الورم الليفي الجلدي لأن النسيج قد يتراكم مرة أخرى وربما يكون السبب وراء نموه، نظرًا لعدم وجود سبب محدد أو محدد لنموه، لا يمكن منع الإصابة بالجلد الجلدي التاجي تمامًا، لذا فأن معرفة السبب والقضاء عليه لمنع نمو الورم مرة أخرى.