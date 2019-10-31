شكرا لقرائتكم خبر عن تمارين التمدد.. أفضل طريقة لعلاج ألم الكتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الكتف من أشهر الآلام الشائعة التى تصيب كثير من الناس، وله عدد من الأسباب المحتملة، إذا زاد ألم الكتف وأنت ترفع ذراعك، وكان الألم أسوأ مما كان عليه عندما تكون ذراعك مستقيمة، فقد تكون لديك مشكلة فى الكتف، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك".

والكتف هو هيكل معقد على شكل كرة في الجزء العلوي من عظام الذراع العلوي (عظم العضد) في الكتف وهناك مجموعة من العضلات والأوتار (الكفة المدورة) تحيط بالمفصل.

والأكياس المملوءة بالسوائل، والتي تسمى الجراب ، تعمل كوسائد لتقليل الاحتكاك، تعمل هذه الهياكل جميعها معًا للسماح بالحركة. لكن في بعض الأحيان يمكن أن يحدث تهيج هذه الأنسجة.



الم الكتف

اسباب ألم الكتف

عندما ترفع ذراعك لأعلى، يمكن تثبيت الأوتار أو الجراب بين العضد وعظم الترقوة أعلى لوح الكتف وإذا حدث هذا بشكل مستمر مع مرور الوقت، يمكن الإصابة بصدمة فى عظام الكتف، وإذا استمر لفترة طويلة، يمكن أن تبدأ الأوتار في التمزق، وهو ما يسبب الألم.



تمارين التمدد لعلاج الم الكتف

تمارين التمدد وتحسين وضعية الجسم أفضل علاج لألم الكتف

-تساعد تمارين التمدد على تحسين ميكانيكية عمل الكتف، وبالتالى لا يتم الضغط على الأنسجة، لذا يمكنك عمل تمارين لتمديد عضلات الكتف قبل ممارسة أى أنشطة بها أو استخدامها.

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والخطوة التالية هي مد التدريبات لتحسين نطاق الحركة، يمكن أن يعلمك طبيب العلاج الطبيعى طريقة عمل تمددات خفيفة إلى متوسطة حتى تمتد العضلات لتكوين مساحة أكبر.

- قم بتحسين وضعية الجسم للتخلص من ألم الكتف، حيث يؤدي الجلوس في وضع خاطئ إلى الضغط على الكتف، مما قد يتسبب في حدوث ألم فى الكتف، وللتغلب على هذا الأمر اجلس مستقيماً وأفرد ظهرك وكتفك.

عندما تنام على جانبك ، لا تدعم رأسك بوضع ذراعك تحت وسادتك، استخدم وسادة أطول بدلاً من ذلك.

وأثناء فترة علاج ألم الكتف تجنب الأنشطة المتكررة التى تستخدم فيها الكتف، ويتحسن معظم الناس في غضون 3 إلى 4 أسابيع.