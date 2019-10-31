شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى عواقب إهمال ارتفاع ضغط الدم على جسمك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإصابة بارتفاع ضغط الدم يعد من الأمور التي تتسبب في الكثير من المضاعفات الصحية في حالة إهمال تنظيم نسبته، وقد يكون من أسباب التعرض للإصابة ببعض الأمراض والوفاة.

يكون في الكثير من الأحيان ارتفاع ضغط الدم من أسباب الإصابة بأمراض القلب، لأنه من أعضاء الجسم التي تتأثر بشكل كبير في ارتفاع نسبة ضغط الدم، ويكون من أبرز أسباب التعرض لمشاكل في الشريان التاجي، وفي حالة الاهمال يتعرض القلب للفشل والأزمات القلبية الحادة، هذا ما أكدته التقرير المنشور عبر موقع " Medical news today".

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وتعد هشاشة العظام من أحد مضاعفات ارتفاع نسبة ضغط الدم، لأنه يتسبب في زيادة نسبة الكالسيوم في البول ويتسبب في رغبة الجسم في التخلص منه، ولذا تتأثر العظام بشكل كبير وتزيد من فرص التعرض للكسور، كما ان ارتفاع نسبة ضغط الدم يتسبب في زيادة فرص الإصابة بمشاكل في العين، لأنه يؤثر علي شرايين العين ويتسبب في تعرض عصب العين للخطر.

إذا كان ارتفاع الضغط مع وجود حمل يزيد من فرص الإصابة بتسمم الحمل لأنه يتسبب في حدوث اضطرابات في الدورة الدموية في الجسم، وهذا الأمر يعرض حياة الأم والجنين للخطر.

يعد ارتفاع ضغط الدم من المشاكل التي يصاب بها بعض الرجال دون أن يعلمون، وتكون من أسباب إصابتهم بضعف الانتصاب نتيجة لحدوث اضطراب في الدم النقي المحمل بالاكسجين إلي العضو الذكري.