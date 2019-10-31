شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ضيق التنفس بالزنجبيل والماء والعسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضيق التنفس يعد من الأعراض التي يصاب بها الشخص دون معرفة السبب، ولا طرق العلاج، ولكنه إحساس صعب عندما لا يستطيع الشخص التقاط أنفاسه، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على كل ما يخص ضيق التنفس، وذلك وفقا لموقع "webmed " و " everydayhealth".



ضيق التنفس

ضيق التنفس هو الشعور بالمجهود الكبير الذي يقوم الشخص ببذله لكي يستطيع أن يلتقط أنفاسه، وهذا الأمر يتسبب في إصابة الشخص بالذعر والخوف وألم شديد في الصدر نتيجة لعدم توفير الأكسجين الذي يحتاجه الشخص لالتقاط أنفاسه.

ونجد أن الإصابة بضيق التنفس قد تكون علامة علي الإصابة ببعض المشاكل الصحية كمشاكل في القلب أو الرئة، ولذا يجب توخي الحذر منها والتعرف علي أعراضها واسبابها وطرق العلاج.

أعراض ضيق التنفس

هناك العديد من الأعراض التي توضح أن هذا الشخص مصاب بضيق التنفس، ومنها زيادة ضربات القلب، صدور صوت الصفير أثناء التنفس، الشعور بحرقة الأنف، ميل الأيدي والأرجل للون الأزرق نتيجة لنقص الأكسجين، ويصاحب هذا الأمر ألم في الصدر والدوخة والسعال والبلغم المصاحب للدم.



اسباب ضيق التنفس

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أسباب ضيق التنفس

وعن أسباب الإصابة بضيق التنفس، أوضح التقرير أن إصابة الشخص بالحساسية قد تكون من أبرز الأسباب، فهناك بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الغبار واليود وبعض الأطعمة، وهذا الأمر يتسبب في نقص نسبة الأكسجين في الجسم ويكون هذا هو السبب وراء الشعور بضيق التنفس.

كما يوجد بعض الأشخاص الذين يعانون من حساسية الأدوية بعض المواد الفعالة التي تزيد م فرص الإصابة بهذه المشاكل فيزداد عليهم الأمر ويصبحون غير قادرون علي التنفس بشكل طبيعي، ويعد التدخين من أبرز الأسباب المؤدية لهذا الأمر.

ونجد أن بعض الأشخاص يعانون من ضيق التنفس أثناء المشي أو ممارسة أي نشاط بدني بسيط وهنا يكون الخطر لأن هذا يعد دليل علي الإصابة بمشاكل في القلب، أو الرئة.

وأخيرا تعد السمنة أي زيادة الوزن من أبرز الأسباب المؤدية للشعور والإصابة بضيق التنفس.

علاج ضيق التنفس

هناك العديد من النصائح التي يجب اتباعها لتجنب الإصابة بضيق التنفس، ولكن في حالة استمرار هذا الأمر يقوم الطبيب بإجراء إشاعات وبعض التحاليل للاطمئنان علي القلب والرئة، وفي حالة تعرضهم لأي مشكلة يجب علاجهم في بداية الأمر، وعليك تناول بعض المشروبات التي تساهم في القضاء على الشعور ضيق التنفس كالزنجبيل، والعسل، والماء.