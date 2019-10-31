شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب تليف الكبد عديدة أبرزها الالتهاب الكبدى وشرب الكحول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تليف الكبد هو أحد مضاعفات أمراض الكبد التي تسبب فقدان خلايا الكبد، وهناك أسباب عديدة لتليف الكبد منها شرب الكحول والتهاب الكبد الفيروسي B و C، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب تليف الكبد، وفقاً لموقع medicinenet.

يمكن أن يسبب تليف الكبد الضعف العام، فقدان الشهية، والكدمات، واصفرار الجلد (اليرقان)، والحكة ، والتعب، وتكمن خطورة تليف الكبد فى وجود مضاعفات قد يسببها وتشمل مضاعفات تليف الكبد:

تورم في البطن (استسقاء) و / أو في الفخذ والفخذ والساق والكاحل والقدم.

-نزيف من الدوالي.

-اعتلال الدماغ الكبدي.

-متلازمة الكبد.

-متلازمة الكبد الرئوية.

-فرط نشاط الطحال.

-سرطان الكبد.

تم تصميم علاج تليف الكبد لمنع المزيد من الضرر للكبد، وعلاج مضاعفات تليف الكبد، ومنع أو اكتشاف سرطان الكبد في وقت مبكر.

ويعتبر زرع الكبد خيارًا مهمًا لعلاج مرضى التليف الكبدي المتقدم.



تليف الكبد

ما هو تليف الكبد؟

تليف الكبد هو أحد مضاعفات العديد من أمراض الكبد التي تؤثر على بنية ووظيفة الكبد، والأمراض التي تؤدي إلى تليف الكبد تفعل ذلك لأنها تسبب إصابات وموت خلايا الكبد، وبعدها يتسبب الالتهاب والإصلاح المرتبطان بخلايا الكبد المميتة في تكوين أنسجة ندبات.



تليف الكبد

أعراض تليف الكبد

تشمل الأعراض الشائعة لتليف الكبد

-اصفرار الجلد (اليرقان) بسبب تراكم البيليروبين في الدم.

-إعياء وتعب.

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-الضعف العام.

-فقدان الشهية.

-سهولة الإصابة بالكدمات من انخفاض إنتاج عوامل تخثر الدم عن طريق الكبد المريض.

اسباب تليف الكبد

تشمل الأسباب الشائعة لتليف الكبد في الكبد:

الكحول.مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

-التهاب الكبد الفيروسي المزمن (أ ، ب ، و ج).

-التهاب الكبد المناعي الذاتي.

-الاضطرابات الوراثية.

-تليف الكبد الصفراوي الأولي.

-الأطفال الذين يولدون بدون القنوات الصفراوية.

وتشمل الأسباب الأقل شيوعًا لتليف الكبد

-ردود فعل غير عادية لبعض الأدوية

-التعرض لفترات طويلة للسموم.

-قصور القلب المزمن (تشمع القلب).

-في أجزاء معينة من العالم (خاصة شمال إفريقيا)، تعد إصابة الكبد بالطفيليات (داء البلهارسيات) هي السبب الأكثر شيوعًا لمرض تليف الكبد.