شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض كل نوع من سرطان الثدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سرطان الثدي هو أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعًا بين النساء، ووفقا لجمعية السرطان الأمريكية فإن سرطان الثدي يمثل 15 % من جميع تشخيصات السرطان و 7 % من جميع وفيات السرطان كل عام.

يتكون الثديان من مجموعة متنوعة من الأنسجة المختلفة، بما في ذلك القنوات والفصوص والشحوم والغدد التي تنتج الحليب وتنقله إلى الحلمة، كما يحتوي الثدي أيضًا على العقد اللمفاوية والأنسجة الدهنية.

لماذا يحدث سرطان الثدى

يتطور السرطان عندما تتحور الخلايا الموجودة في الثدي وتنمو خارج نطاق السيطرة لتشكل ورمًا، ومعظم سرطانات الثدي حوالي 80 % هي سرطانات الأقنية التي تبدأ في قنوات الحليب، و حوالي 10 % هي سرطان مفصص أى تتطور في الفصوص أو الغدد التي تنتج اللبن.

تختلف أعراض أورام الثدي من شخص لآخر، بعض علامات الإنذار المبكر الشائعة لسرطان الثدي تشمل:

تغيرات الجلد مثل التورم أو الاحمرار أو الاختلافات الأخرى المرئية في الثديين أو كليهما .

زيادة في الحجم أو التغيير في شكل الثدي.

التغييرات في مظهر واحد أو كلا الحلمتين .

وجود تفريغ من الحلمة بخلاف حليب الأم .

ألم على أي جزء من الثدي .

الشعور بكتل أو عقد داخل الثدي.

من المهم أن تتذكر أن الظروف الأخرى الحميدة قد تسببت في هذه التغييرات. على سبيل المثال ، قد تحدث التغيرات في نسيج الجلد على الثدي بسبب حالة جلدية مثل الأكزيما ، وقد تحدث الغدد الليمفاوية المتورمة بسبب إصابة في الثدي أو بمرض آخر غير ذي صلة. ستساعدك مراجعة الطبيب لإجراء التقييم على تحديد ما إذا كان أي شيء تلاحظه يثير القلق.

أعراض سرطان الثدي الغازية

قد تشمل أعراض سرطان الثدي الغازية :

كتلة أو كتلة في الثدي

تورم في الثدي كله أو جزء منه ، حتى لو لم يكن هناك ورم

تهيج الجلد .

ألم في الثدي أو الحلمة.

تراجع الحلمة (تحولها إلى الداخل)

يبدو جلد الحلمة أو الثدي حمراء أو متقشرة أو سميكة.

تفريغ افرازات من الحلمة.

ورم أو تورم في الغدد الليمفاوية تحت الإبط.

أعراض سرطان الأقنية

لا يسبب أي أعراض، فنادرا قد تشعر المرأة بتورم في الثدي أو في الحلمة ومع ذلك ، يتم اكتشاف معظم الحالات بواسطة تصوير الثدي بالأشعة السينية.

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أعراض سرطان الفصوص

لا يسبب أيضا أى أعراض ولا يمكن رؤيته بالأشعة السيني، و عادة ما يتم اكتشافه عندما يقوم الطبيب بإجراء خزعة للثدي لسبب آخر، مثل التحقيق في ورم الثدي غير ذي صلة. إذا كان لدى الشخص LCIS ، فإن خلايا الثدي سوف تظهر بشكل غير طبيعي تحت المجهر.

أعراض سرطان الثدي الالتهابي

على عكس سرطانات الثدي الأخرى، نادراً ما يسبب سرطان الثدي الالتهابي (IBC) أورام فى الثدي وقد لا يظهر على صورة الماموجرام، وتشمل أعراض سرطان الثدي الالتهابية :

الأحمر والتورم والحكة في الثدي الذي يميل للمس .

قد يتخذ سطح الثدي مظهرًا ممتلئًا أو محفورًا على غرار قشرة برتقالية.

الثقل وحرقان ، أو ألم في ثدي واحد .

وجود ثدي واحد أكبر من الآخر.

الحلمة المقلوبة .

لا تشعرين بأي كتلة مع الفحص الذاتي للثدي .

تضخم الغدد الليمفاوية تحت الذراع أو أعلى الترقوة.

أعراض سرطان الثدي النقيلي

تعتمد أعراض سرطان الثدي النقيلي على جزء من الجسم الذي انتشر السرطان ومراحله، في بعض الأحيان ، قد لا يسبب المرض المنتشر أي أعراض، فاذا تأثر جدار الثدي أو الصدر ، فقد تشمل الأعراض الألم أو إفرازات الحلمة أو كتلة أو سماكة في الثدي أو الإبط.

وإذا تأثرت العظام ، فقد تشمل الأعراض الألم أو الكسور أو الإمساك أو انخفاض اليقظة بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم.

أعراض سرطان الثدى الحليمي

الكتلة: غالباً ما يتم الكشف عن سرطان حليمي ككيس أو كتلة يتراوح حجمها بين 2 سم و 3 سم قد تشعر بها اليد أثناء الفحص الذاتي للثدي.

إفرازات من الحلمة: يحدث حوالي 50 % من سرطان الحليمات تحت الحلمة ، مما يؤدي إلى إفرازات حلمية دموية.

أعراض سرطان الثدي فى الذكور

يمكن أن تكون أعراض سرطان الثدي لدى الذكور مماثلة لتلك التي تعاني منها النساء وقد تشمل:

ظهور كتل في الثدي ، عادة غير مؤلمة .

سماكة الثدي .

تغير الحلمة أو جلد الثدي ، مثل التقشير أو التجعيد أو الاحمرار

تصريف السوائل من الحلمات