شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة جون ماكين بسببه.. اختبار دم يتنبأ بعمر مرضى سرطان المخ العدوانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن العلماء يطورون فحص دم جديد للتنبؤ بفترة حياة المرضى المصابين بسرطان المخ العدوانى الذى قتل جون ماكين، "وهو الذى خسر الانتخابات الرئاسية في 2008 التي خاضها في مواجهة باراك أوباما، وقد يؤدي ذلك إلى علاجات مخصصة.

اختبار دم بسيط قادر على التنبؤ بفترة بقاء مريض سرطان المخ على قيد الحياة

وقالت الصحيفة، لقد اختبر العلماء في جامعة بنسلفانيا دماء مرضى "الورم الأرومي الدبقي"، وهو الشكل العدواني لسرطان المخ، الذي قتل جون ماكين، بعد التشخيص، متوسط العمر المتوقع هو فقط 15 إلى 16 شهرا.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن اختبار الدم قد التقط علامات على حدوث طفرات قد تؤدي إلى علاج السرطان بقوة، وتساعد الأطباء على تفصيل العلاجات لكل مريض.

وأشارت الصحيفة إلى أن العلاجات التجريبية تؤدي في النهاية إلى تقليص أورام مرضى المخ، مثلما حدث مع "أماندا جونسون" البالغة من العمر 30 عامًا، يعتقد الباحثون في جامعة بنسلفانيا، أن نتائجهم يمكن أن تساعد الأطباء على تتبع وعلاج الأورام المتغيرة بشكل أفضل لدى المزيد من المرضى.

وقالت الصحيفة، لقد طور العلماء فحصًا للدم يمكن أن يساعد في التنبؤ بالفترة التى سيعيشها المريض المصاب بسرطان الدماغ العدواني الذي أودى بحياة السيناتور الراحل جون ماكين، مضيفة إنه يمكن للاختبار اكتشاف مستويات شظايا الحمض النووي المكسورة التي تطفو حول مجرى الدم.



اختبار دم بسيط

وجد الباحثون في جامعة بنسلفانيا، أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أقل من شظايا الحمض النووي، والمعروفة باسم الحمض النووي الخالي من الخلايا (cfDNA)، لديهم ما يقرب من ضعف طول حياة أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من الرمز الحيوي.

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والأكثر من ذلك، أنهم يعتقدون أن اكتشافهم يمكن أن يساعد الأطباء على تتبع الطفرات الكثيرة والمتكررة التي تحرك تطور ورم الأرومة الدبقي، ويجعل علاجها أمرًا صعبًا للغاية.

وأضافت الصحيفة، أن اختبار الدم الجديد يمكن أن يساعد في الإجابة على بعض هذه الأسئلة وإعطاء الأطباء الأدوات اللازمة لتخصيص العلاجات لكل مريض.

قارن فريق البحث بين الأنسجة والدم، أو السائل، والعينات المأخوذة من 42 مريضا بالورم الأرومي الدبقي، لمعرفة العلامات التي قد تكون متسقة في الإجراءين التشخيصيين، وكيف يمكنهم التنبؤ بفترة البقاء على قيد الحياة.

وأوضحت الصحيفة أن المرضى الـ 28 الذين لديهم تركيز منخفض من cfDNA في دمهم نجوا قبل الجراحة بمتوسط 9.5 شهور دون تقدم سرطانهم، لكن المرضى الذين يعانون من مستويات أعلى من شظايا الحمض النووي عاشوا في المتوسط 4.9 أشهر فقط من وقت أخذ عينات دمهم.

وقال التقرير، إنه عندما قام مؤلفو الدراسة بتحليل دم 20 من مرضاهم، وجدوا أن أكثر من نصفهم (11) لديهم علامات في دمائهم على طفرة جينية واحدة على الأقل، يمكن أن يقود لمعرفة السرطان الذي لم يكن قابلاً للاكتشاف في عينات الأنسجة.

وقال الدكتور ستيفن باغلي، مؤلف الدراسة الرئيسي وأستاذ في جامعة بنسلفانيا: "إذا تمكنت العينة السائلة من منحنا رؤية أكثر شمولًا للمظهر الجزيئي للورم، فيمكننا اختيار توليفات أكثر فعالية لكل مريض.

وأضاف، إذا تم التحقق من صحة نتائجنا من خلال إجراء مزيد من الدراسات، فهذا يعني أن هؤلاء المرضى قد يكونون قادرين على الحصول على فحص دم بسيط من شأنه أن يعطينا تقييمًا أكثر دقة من التصوير حول ما إذا كان مرضهم قد تقدم أم لا، بالإضافة إلى مزيد من البيانات حول الطفرات في أورامهم.

في الوقت الحالي، يتم علاج مرضى ورم الأرومة الدبقية بالإشعاع الشديد، والعلاج الكيميائي، وغالبًا ما تتم إزالة أكبر عدد ممكن من أورامهم جراحياً، الحصول على علاج أفضل للورم الأرومي الدبقي يعني السباق للوصول إلى التجارب السريرية لمعظم المرضى، بما في ذلك المريضة" أماندا".

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أنه من السابق لأوانه أن يستخدم الدكتور بوتا اختبار الدم الذي طوره باحثو جامعة بنسلفانيا، إلا أنه قد يسمح في يوم من الأيام بطريقة إضافية للتحقق من أن "أماندا "، البالغة الآن من العمر 30 عامًا، معرضة لخطر أقل من عودة السرطان، بل وحتى المساعدة في تفصيل العلاج لها.

جدير بالذكر، أن جون ماكين، كان سياسيا وضابط بحرية أمريكي، عمل كسيناتور عن ولاية أريزونا منذ عام 1987حتى وفاته، سبق له أن شغل فترتين في مجلس النواب بالولايات المتحدة، وكان المرشح الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات عام 2008، التي خسرها أمام باراك أوباما.