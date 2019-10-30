شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب قصص الحمل من أرض الواقع.. الهندية البالغة 75 عاما تنافس على لقب أكبر أم بعد ولادتها.. فتاة 12 سنة تلد دون العلم بحملها.. سيدة تحارب ألم المخاض 70 يوما دون حركة.. والأغرب ولادة توأم فى سنتين مختلفتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل بكافة مراحله حتى الولادة يحمل الكثير من التعب والمشقة من المرأة بداية من الأعراض وحتى النظام الغذائى إلى القلق النفسى لكيفية رعاية الطفل والحفاظ على صحته حتى قدومه للحياة.

ووسط حالات الحمل المتعددة والتى قد يجدها البعض غريبة منها من تلد دون أن تعمل بحملها، ومن ولدت أطفال صغار بشكل غير طبيعى، هناك قصص للحمل غير طبيعية فريدة وقد لا تصدقها ولكنها حدثت بالفعل كما يعرضها موقع " parenting" .

أحدث ولادة لهندية 75 عام تلد بالتلقيح الصناعى

وكانت أحدث حالات الولادة السيدة الهندية البالغة من العمر75عام والتى وضعت طفلتها الأولى عن طريق التلقيح الصناعى، لتتسابق بذلك على لقب ”أكبر أم في العالم“، بعد أن خضعت للولادة القيصرية العاجلة لخطورة حالتها ، وسرعان ما نقل طفلتها إلى العناية المركزة، حيث بلغ وزنها 595 جرامًا فقط.

سيدة تبلغ من العمر 61 عامًا تلد بعد انقطاع الطمث

بعد أن علمت سيدة أنها لم تعد فى فترة التبويض بعد وفشل حملها ، كانت سارة كونيل من شيكاغو لا تزال مصممة على إنجاب طفل، في 61 من عمرها اجتازت الجدة مجموعة من الاختبارات، وتمت تجهيزها من أجل الولادة بعد انقطاع الطمث.

فتاة تضع مولود في رحلة ميدانية

وفقًا للخدمات الصحية الهولندية، فأن فتاة تبلغ من العمر 12 عامًا كانت في رحلة ميدانية عندما بدأت تعاني من تقلصات شديدة في المعدة، و تم استدعاء سيارة إسعاف وخدمات طوارئ على الفور إلى مكان الحادث، عند الوصول إلى الفتاة إلى المستشفى شعروا بالصدمة لاكتشاف الفتاة كانت على وشك الولادة ، لا أحد ولا حتى الفتاة أدركت أنها حامل.

Advertisements

سيدة تلد بعد انتهاء الماراثون

نحن نعلم فوائد ممارسة الرياضة أثناء الحمل، لكن أم إلينوي أمبر ميلر رفعتها إلى مستوى جديد تمامًا في ماراثون بنك أوف أمريكا في شيكاغو، فبعد إذن طبيبها ، انضمت ميلر إلى 45000 عداء في السباق حتى خط النهاية، في الأسبوع الـ 39 من الحمل ، بعد الانتهاء من السباق ، توجهت إلى المستشفى حيث أنجبت.

سيدة تلد بعد 20 يومًا من المخاض

ولدت بريطانية طفلها بعد 19 أسبوعًا فقط من الحمل، فبعد الإصابة بعدوى تم إعطاء الأم دواء يهدف إلى تأخير المخاض، لكن بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من آلام المخاض، أنجبت الطفل.

امرأة أخرى تتحمل 75 يوما من المخاض

إذا كنت تعتقد أن 20 يومًا من المخاض طويلة، فانتظر حتى تقرأ هذه القصة التالية، تعرضت أم من بولندا كانت حاملاً بثلاثة توائم لمخاض قبل الأوان، وولد طفل واحد في وقت مبكر جدا وتوفي بعد فترة وجيزة.

في محاولة لإبقاء طفليها الآخرين على قيد الحياة، تم توجيه تعليمات لها بعدم الحركة شهرين ونصف وبعد انتظار طويل للغاية، وُلد الأطفال ، وصبي وفتاة ، بصحة جيدة.

3 مجموعات من التوائم المولودة في نصف عام 2011 والنصف في عام 2012

قد نكون سمعنا عن قصة التوأم المولودان على مدار 24 ساعة، لكن سنوات مختلفة تبدو غير معقولة، ولكن بالفعل دخلت أمريكية سيدة المخاض قبل موعدها بفترة طويلة، حيث ولدت في 34 أسبوعًا طفل في الساعة 6:40 مساءً فى رأس السنة الجديدة، وفي اليوم التالي أنجبت فتاة، الساعة 12:26 من صباح رأس السنة الميلادية.