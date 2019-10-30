شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتكون وتنمو سرطانات الرأس والرقبة.. وهل يمكن إيقافها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السرطان هو مرض تنمو فيه خلايا خبيثة بالجسم، وسرطانات الرأس والرقبة تبدأ في عدة أماكن في الرأس والحلق ولا تشمل سرطانات المخ أو العين، ولكن يمكن أن تبدأ في الجيوب أو في الفم مثل اللسان واللثة وسقف الفم. وغيرها من الأماكن الأخرى.

ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC" فإن سرطان الرأس والرقبة قد تبدأ أيضا في الجزء الخلفي من الفم والحلق البلعوم، أو في الحنجرة صندوق الصوت، أو على الشفاه، على الرغم من أن سرطان الشفاه هو نوع من سرطان الجلد، أو في الغدد التي تصنع اللعاب من الفم لكنها نادرة نسبيًا.

لتقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة يجب التوقف عند التدخين والحد تناول الكحول.

ما الذي يسبب سرطان الرأس والعنق؟

يعتبر الكحول والتبغ من عوامل الخطر الرئيسية لسرطانات الرأس والرقبة، فجميع منتجات التبغ ترتبط بسرطان الرأس والرقبة باستثناء سرطان الغدة اللعابية، و شرب أي نوع من الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الفم والحلق وصوت الصوت.

يرتبط حوالي 70٪ من السرطانات في البلعوم الفموي والذي يشمل اللوزتين والحنك اللين وقاعدة اللسان بفيروس الورم الحليمي البشرى، وهو فيروس شائع ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.

التعرض للأشعة فوق البنفسجية (UV) ، مثل التعرض لأشعة الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية الاصطناعية مثل دباغة الأسرة هو أحد الأسباب الرئيسية للإصابة بالسرطان على الشفاه.

كما أن التعرض لمواد معينة أثناء العمل ، يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان في البلعوم الأنفي. يمكن أن يؤدي العمل في صناعات البناء والنسيج والسيراميك وقطع الأشجار وتجهيز الأغذية إلى تعريض الأشخاص لمواد مثل غبار الخشب والفورمالديهايد والأسبستوس والنيكل والمواد الكيميائية الأخرى.

يمكن أن تؤدي الإصابة بفيروس إبشتاين-بار ، الذي يتسبب في حدوث عدد كريات الدم البيضاء المعدية وغيرها من الأمراض ، إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان في الأنف وخلف الأنف وسرطانات الغدد اللعابية.

ما هي أعراض سرطان الرأس والعنق؟

في الفم ، يمكن أن يسبب السرطان قرحة بيضاء أو حمراء لا تلتئم اللثة أو اللسان أو بطانة الفم.

تورم في الفك.

نزيف غير عادي أو ألم في الفم.

كتلة فى الفم.

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في الجزء الخلفي من الفم (البلعوم) يمكن أن يسبب السرطان:

مشكلة في التنفس أو التحدث.

كتلة.

مشكلة في المضغ أو بلع الطعام.

شعور بأن شيئا ما قد وقع في الحلق.

ألم أو طنين في الأذنين أو صعوبة في السمع.

في صندوق الصوت (الحنجرة) يمكن أن يسبب السرطان: -

ألم عند البلع.

ألم الأذن.

في الجيوب الأنفية وتجويف الأنف يمكن أن يسبب السرطان :

التهاب الجيوب الأنفية المزمن.

التهابات الجيوب الأنفية التي لا تستجيب للعلاج بالمضادات الحيوية.

نزيف من خلال الأنف.

الصداع.

ألم وتورم حول العينين.

ألم في الأسنان العليا.

مشاكل مع أطقم الأسنان.

كيف يمكن تقليل مخاطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة؟

يمكنك تقليل خطر الإصابة بسرطان الرأس والرقبة بعدة طرق أهما التوقف عن التدخين.