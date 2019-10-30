6 أسباب للإصابة بسكري الحمل.. أبرزها السمنة المفرطة

تتعرض الحوامل لتغيرات فسيولوجية عدة تختلف من سيدة إلى أخرى، وقد يصبن بأمراض لم يسبق لهن الإصابة بها مثل سكري الحمل، الذي يؤثر على صحة الأم والجنين معاً.

ويتم تشخيص هذا المرض عن طريق الفحص المخبري، ويلزمه أن تكون السيدة صائمة لمدة لا تقل عن 8 ساعات، ثم تأكل مادة "حلوة"، وتفحص مرة أخرى بعد ساعة أو ساعتين، فإذا زادت نسبة السكر في الدم عن نسبة معينة، فتُشخص بأنها مصابة بسكري الحمل.





وأعادت الدكتورة ندى حامد، اختصاصي النساء والتوليد في مصر، الإصابة بسكري الحمل إلى عدة عوامل منها:

السمنة المفرطة.

ارتفاع ضغط الدم.

الزيادة المفرطة في وزن الحامل خلال الأشهر الأولى.

وجود تاريخ مرضي للإصابة بسكري الحمل.

الحمل في سن متأخر أي فوق 35 عاماً.

ولادة سابقة لطفل بوزن 4 كيلوجرامات.





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وحذرت اختصاصي النساء والتوليد من أعراض سكري الحمل وهي:

زيادة الشعور بالعطش.

جفاف الحلق والجلد.

زيادة الحاجة للتبول خصوصاً أثناء الليل.

الشعور بتعب عام وإرهاق.

الإصابة بالتهابات مهبلية متكررة.

الاضطراب في الرؤية.





وعن مضاعفات سكري الحمل، أوضحت حامد أنها مضاعفات وخيمة قد تسبب ضرراً بالغاً للأم والطفل في بعض الحالات، لذا حذرت من إهمال أي أعراض والتوجه للطبيب المعالج فوراً ولطبيب متخصص في أمراض السكري.

وقالت حامد إن مضاعفات الإصابة بسكري الحمل وأخطرها على الجنين هي الولادة المبكرة، أو زيادة وزن الطفل عند الولادة نتيجة ارتفاع كمية الجلوكوز الواصلة إلى المشيمة، ما يعرضه لتلف بالأعصاب، أو الإصابة ببعض الكسور، أو المشاكل الصحية مثل مشاكل التنفس أو إصابة الجنين بأحد أمراض القلب.

وبالنسبة للأم قد تصاب بمرض السكري من النوع الثاني، أو تسمم الحمل، أو ارتفاع ضغط الدم.

ونصحت الدكتورة ندى حامد بممارسة الرياضة بشكل يومي وحددت بعض الرياضات المفيدة مثل السباحة والمشي واليوجا، والابتعاد عن تناول المواد الغنية بالسكر، والاعتماد على وجبات صغيرة من الطعام كل ساعتين، واتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الحبوب، والخضراوات، والفواكه، وقليل من السعرات الحرارية، والكربوهيدرات تحت إشراف الطبيب.



