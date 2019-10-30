كشف تفاصيل أصغر كاميرا طبية

أعلنت شركة OmniVision المتخصصة في حلول التصوير الرقمي المتقدمة، حصولها على مكان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، بفضل تطويرها مستشعر الصور OV6948، الذي يحمل الآن رقماً قياسياً كأصغر مستشعر للصور في العالم.

وجنباً إلى جنب مع جهاز المستشعر، أعلنت الشركة أيضاً تطوير وحدة الكاميرا المستخدمة فيه التي تسمى CameraCubeChip.

وقال ممثلو الشركة في إعلانهم عبر موقع الشركة على الإنترنت: "التطبيقات الطبية هي الاستخدام الرئيسي لجهاز الاستشعار الجديد ووحدة الكاميرا، ويمكن تثبيت وحدة الكاميرا بالمنظار الداخلي القابل للتصرف لالتقاط صور عالية الدقة لأجزاء صغيرة جداً من الجسم عبر الأوعية الدموية مثل الأعصاب وأجزاء العين والقلب والعمود الفقري ومناطق أمراض النساء وداخل المفاصل وفي أجزاء من الجهاز البولي".

وتتيح مميزات الكاميرا الجديدة مع المستشعر الصغير مجال رؤية 120 درجة، إلى جانب نطاق تركيز يتراوح من 3 إلى 30 مم، ويحتوي المستشعر على مجموعة صور تتيح دقة 200 ×200 ، ويمكنه معالجة الفيديو بمعدل 30 إطاراً في الثانية.

Advertisements

وتحتوي الكاميرا أيضاً على ميزة لنقل بيانات الصورة إلى مسافة 4 أمتار، وستكون أكثر برودة بشكل ملحوظ من المجسات التقليدية، مما يسمح بفترات أطول من الاستخدام داخل المرضى، فهي تستهلك 25 ميجاوات من الطاقة فقط.

وتشير الشركة إلى أن وحدة الكاميرا تبلغ مساحتها 0.65 مم× 0.65 مم مربعاً وسماكة 1.158 مم فقط، مما يجعلها بحجم حبة الرمل تقريباً.

وقال ممثلو الشركة إن حجمها الصغير يسمح بإمكانية استخدامها في استخدامات أخرى غير المناظير، حيث يمكن استخدامها مع القسطرة.

وأضافوا: "لا شك في أن الفرق في الحجم سيكون موضع تقدير كبير من قبل المرضى الذين اضطروا للخضوع لإجراءات جراحية غير مريحة ومؤلمة في بعض الأحيان باستخدام التكنولوجيا الحالية".

وتأمل الشركة أيضاً في توسيع نطاق المستخدمين المحتملين ليشمل الأطباء البيطريين وممارسي طب الأسنان والعاملين في الصناعة.