شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الحامل بالحصبة الألمانية يعرض الجنين للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صغر الرأس هو عيب خلقي يكون رأس الطفل أصغر من المتوقع عند مقارنته بالأطفال من نفس الجنس والعمر الأطفال الذين يعانون من صغر الرأس غالباً ما يكون لديهم أدمغة أصغر قد لا تتطور بشكل صحيح، وفقا لما ذكره موقع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC.

ما هو صغر الرأس؟

صغر الرأس هو حالة يكون فيها رأس الطفل أصغر بكثير من المتوقع أثناء الحمل ، يمكن أن يحدث صغر الرأس لأن دماغ الطفل لم يتطور بشكل صحيح أثناء الحمل أو توقف عن النمو بعد الولادة ، مما ينتج عنه حجم رأس أصغر، يمكن أن يكون الصغر الرأسى حالة منعزلة ، مما يعني أنه يمكن أن يحدث بدون أي عيوب خلقية كبيرة أخرى ، أو يمكن أن يحدث مع العيوب الخلقية الرئيسية الأخرى.

ما هو صغر الرأس الشديد؟

صغر الرأس الشديد هو شكل أكثر خطورة وأقصى حد من هذه الحالة حيث يكون رأس الطفل أصغر بكثير مما كان متوقعًا، يمكن أن ينتج صغر الرأس الشديد لأن دماغ الطفل لم يتطور بشكل صحيح أثناء الحمل، أو أن الدماغ بدأ في النمو بشكل صحيح ثم تعرض للتلف في مرحلة ما أثناء الحمل.

يمكن أن يعاني الأطفال المصابون بالرأس الصغير من مجموعة من المشكلات الأخرى، وهذا يتوقف على مدى حدة صغر الرأس وهى:

التأخر في النمو، مثل مشاكل الكلام أو المعالم التنموية الأخرى مثل الجلوس والوقوف والمشي.

الإعاقة الذهنية انخفاض القدرة على التعلم والعمل في الحياة اليومية.

مشاكل في الحركة والتوازن.

مشاكل التغذية، مثل صعوبة البلع.

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فقدان السمع.

مشاكل في الرؤية .

هذه المشاكل يمكن أن تتراوح بين خفيفة إلى حادة وغالبا ما تكون مدى الحياة، نظرًا لأن دماغ الطفل صغير ومتخلف ، يمكن أن يعاني الأطفال الذين يعانون من صغر الرأس الشديد أكثر من هذه المشكلات ، أو يواجهون صعوبة أكبر منهم ، من الأطفال الذين يعانون من صغر الرأس الأكثر اعتدالًا. صغر الرأس الشديد أيضًا يمكن أن يهدد الحياة.

نظرًا لأنه من الصعب التنبؤ عند الولادة بالمشاكل التي سيواجهها الطفل من صغر الرأس، غالبًا ما يحتاج الأطفال الذين يعانون من صغر الرأس إلى متابعة دقيقة من خلال فحوصات دورية مع أحد مقدمي الرعاية الصحية لمراقبة نموهم وتطورهم.

الأسباب وعوامل الخطر

أسباب صغر الرأس في معظم الأطفال غير معروفة، يعاني بعض الأطفال من صغر الرأس بسبب التغيرات في جيناتهم، يمكن أن تشمل الأسباب الأخرى لمرض صغر الرأس، بما في ذلك صغر الرأس الشديد ، التعرضات التالية أثناء الحمل:

بعض الإصابات أثناء الحمل، مثل الحصبة الألمانية أو داء المقوسات أو الفيروس المضخم للخلايا.

سوء التغذية الحاد، مما يعني نقص المواد الغذائية أو عدم الحصول على ما يكفي من الطعام.

التعرض للمواد الضارة، مثل الكحول أو بعض الأدوية أو المواد الكيميائية السامة.

انقطاع إمدادات الدم إلى دماغ الطفل أثناء النمو .