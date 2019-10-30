شكرا لقرائتكم خبر عن البدانة تزيد احتمال الإصابة بمرض السرطان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خبير ألمانى من أن هناك استهانة كبيرة بالعلاقة بين زيادة البدانة والإصابة بالسرطان، رغم ثبوت الصلة الواضحة بين الاثنين علمياً، حسبما أوضح يان شتيفان يورجينزين، رئيس مجلس إدارة مستشفى شتوتجارت.
وأشار الخبير الألمانى إلى أن هورمون ليبتين الذى يتدخل فى عملية تحويل الغذاء إلى طاقة يعتبر أحد العوامل المساعدة فى نشأة الأورام.
وقال طبيب الباطنة إن البدانة تعتبر، إلى جانب التدخين، أحد أهم أسباب السرطان التى يمكن تجنبها. وبحسب بيان أصدرته شركة داك الألمانية للتأمين الصحى اليوم، فإن قطاعات واسعة من سكان ألمانيا لا تدرك هذا الخطر على الصحة.
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