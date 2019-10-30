شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال الذين يعانون من التوحد أكثر حساسية للألم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الأطفال الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد (ASD) لديهم معدل مرتفع من الألم مقارنة بالأطفال دون ASD .

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، استخدم الدكتور "دانييل ويتني" من جامعة ميشيجان في آن أربور ، بيانات من المسح الوطني لصحة الأطفال لعام 2016 إلى عام 2017 لتقدير مدى انتشار الألم (تكرار أو آلام جسدية مزمنة في الأشهر الـ 12 الماضية) بين الأطفال والمراهقين الذين يعانون من مرض التوحد.

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ووجد الباحثون أن انتشار الألم كان نسبته 8.2% للأطفال دون اضطراب طيف التوحد، بينما بلغ 15.6% للأطفال الذين يعانون من التوحد ASD .

وأضاف الباحثون: "تشير نتائج الدراسة إلى الحاجة إلى تحسين الوعي وطرق تقييم الألم بالإضافة إلى دمج إدارة الألم كجزء من العلاج المنتظم للأطفال الذين يعانون من التوحد".

وجدير بالذكر أن التوحد ليس مرضاً ولكنه اضطراب يحدث للأطفال ويعانى الطفل من الانعزال وعدم التركيز والتعامل مع الآخرين، لكنه يكون ماهر في أشياء أخرى عن غيره.