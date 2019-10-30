شكرا لقرائتكم خبر عن النساء أكثر صعوبة فى الإقلاع عن التدخين مقارنة بالرجال.. اعرفى ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشارت نتائج الأبحاث التي أُجريت في المؤتمر الكندي لأمراض القلب والأوعية الدموية (CCC) إلى أن النساء أقل عرضة للإقلاع عن التدخين بمقدار 50٪، وكانت القدرة على تحمل تكلفة أدوية التوقف عن التدخين عائقًا آخر أمام النجاح.

ويقام المؤتمر في الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر في مونتريال ، كندا، ويشارك فيه هيئة التدريس من الجمعية الأوروبية لأمراض القلب (ESC) في جلسات علمية مشتركة مع الجمعية الكندية لأمراض القلب (CCS) كجزء من برنامج الأنشطة العالمية ESC.

ووفقا للموقع الطبى الامريكى " healthdaynews"، قالت الدكتورة "كارولينا جونزاجا كارفالهو" من مستشفى سانت مايكل: "في دراستنا ، كان لدى النساء معدل أعلى من القلق أو الاكتئاب مقارنة بالرجال (41٪ مقابل 21٪ على التوالي).

وتابعت "جواتزاجا": "قد تلعب العوامل الهرمونية أو الاجتماعية دورًا أيضًا، ويجب التحدث عن الحاجة إلى تحليل النوع الاجتماعي والعلاج الخاص بالجنس".

ويعد تدخين التبغ السبب الرئيسي للوفاة التي يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم، و تساعد برامج الإقلاع عن التدخين بعض الأشخاص على الإقلاع عن التدخين ، ولكن قلة من الدراسات قامت بتقييم فعاليتها لدى بعض السكان.

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ودرست هذه الدراسة تنبؤات النجاح في الإقلاع عن التدخين أو الحد منه لدى المرضى الذين يحضرون إلى عيادة الإقلاع عن التدخين في مستشفى سانت مايكل ، وهو مركز القلب داخل المدينة.

وشمل تحليل بأثر رجعي 233 مريضا الذين حضروا العيادة مرتين على الأقل بين عامي 2008 و 2018.، وتلقى المشاركون المشورة الطبية الفردية ، وإذا لزم الأمر ، وصفة طبية من الأدوية ، مثل العلاج ببدائل النيكوتين.

وكان متوسط ​​عمر المرضى 56 سنة و 35٪ منهم من الإناث، وأبلغ المشاركون عن تدخين 18 سيجارة في المتوسط ​​يوميًا لمدة 37 عامًا، وكان و 66٪ لديهم ارتفاع ضغط الدم ، و 44٪ لديهم مرض الشريان التاجي ، و 28٪ يعانون من الاكتئاب أو القلق.

وبعد ستة أشهر ، توقف 58 (25٪) من المشاركين عن التدخين و 68 (29٪) قللوا عدد السجائر يوميًا بأكثر من 50٪.

واضافت الدكتورة جونزاجا كارفالهو: "كانت النساء اقل عرضة للاقلاع عن التدخين بمعدل 50٪ من الرجال نظرا لاضطرابات الهرمونات والقلق والاكتئاب".