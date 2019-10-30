شكرا لقرائتكم خبر عن النرجسية مفيدة أحيانا.. تخفض مستويات التوتر وتقلل فرص الاكتئاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث التي أجرتها جامعة كوينز في بلفاست أن الأشخاص الذين لديهم سمات نرجسية يشعرون بأنهم أقل توتراً وأقل عرضة للإصابة بالاكتئاب.

وعلى الرغم من أن الكثيرين في المجتمع قد ينظرون إلى النرجسية باعتبارها سمة شخصية سلبية، فقد كشف الدكتور كوستاس باباجورجيو ، مدير مختبر “InteRRACt” في كلية علم النفس في كوينز ، أنه قد يكون لها فوائد أيضًا.

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وشرح الدكتور باباجورجيو: "النرجسية هي جزء من الاعتلال النفسي والسادية. هناك بعدان رئيسيان للنرجسية - العظمة والضعف، ومن المرجح أن يكون النرجسيون الأكثر عرضة للعناد وليس الإقدام، بينما النرجسيون العظماء عادة ما يكون لديهم شعور مبالغ فيه بالأهمية وانشغالهم بالمكانة والقوة.

ويضيف: "الأفراد النرجسيين، ينخرطون في سلوك محفوف بالمخاطر، ويتمتعون برؤية متفوقة غير واقعية لأنفسهم ، ويثقون في أنفسهم ، ويظهرون القليل من التعاطف مع الآخرين ، ولديهم القليل من الخجل أو الذنب.