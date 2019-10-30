شكرا لقرائتكم خبر عن اطمنى على نفسك.. اختبار التبويض المنزلى يحدد فترة خصوبتك ويزيد فرص الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فترة التبويض أو الإباضة من أهم الفترات لكل امرأة تسعى للحمل والإنجاب، وهى الفترة التى يتم فيها إطلاق بويضة ناضجة من أحد المبايض وتكون متاحة للإخصاب، وتبلغ فترة الإباضة لدى أغلب النساء من 12 إلى 24 ساعة، ويساعد اختبار التبويض المنزلى على التنبؤ بأفضل وقت للخصوبة لدى كل امرأة وهو ما يساعد على الحمل، من خلال "اطمن على نفسك" نتعرف على اختبار التبويض المنزلى وكيفية استخدامه، وفقاً لموقع whattoexpect.

ويحدث التبويض في منتصف الدورة الشهرية، لكن دورة كل امرأة مختلفة عن الأخرى، ويمكن أن يختلف وقت الإباضة لديك من شهر لآخر، لذا هناك عدة طرق لمعرفة وقت الإباضة ومنها اختبار الإباضة.



اختبار التبويض

ما هو اختبار الإباضة المنزلى وكيف يعمل؟

اختبار الإباضة هو اختبار منزلي يمكنكِ استخدامه لتحديد وقت الإباضة وفترة خصوبة كل امرأة.

تعمل شرائط اختبار الإباضة عن طريق قياس مستويات هرمون اللوتين (LH) في البول.

تشير الزيادة في هذا الهرمون إلى استعداد المبيض لإطلاق البويضة- وهذا يعنى حدوث إباضة خلال الـ 12 إلى 36 ساعة القادمة.

طريقة استخدام اختبار الإباضة المنزلى

كل ما عليكِ فعله هو التبول على شريط الاختبار (أو التبول في كوب ووضع الشريط في الكوب) وانتظرى بضع دقائق حتى يظهر المؤشر.

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إذا ظهر خط الاختبار أغمق من الخط الآخر، فأنتِ على وشك الإباضة، فى حين لو ظهر خط الاختبار أفتح أو أضعف فهذا يعنى مستويات منخفضة من هرمون LH في جسمك وبالتالى عدم الإباضة.

ويمكن استخدام شريط اختبار الإباضة مع قراءات رقمية لنتائج أفضل.



اختبار التبويض المنزلى

أفضل وقت لعمل اختبار الإباضة المنزلى

تميل الإباضة إلى الحدوث في منتصف الدورة الشهرية، لذلك من الأفضل البدء في استخدام اختبار تنبّؤ الإباضة قبل بضعة أيام من نقطة المنتصف. (إذا كانت دورتك تأتى كل 28 يومًا ، على سبيل المثال، أجرى اختبارك الأول في اليوم 10 أو 11، وإذا كانت دوراتك غير منتظمة ، فاستخدم مدة أقصر دورة خلال الستة أشهر الماضية كدليل وابدأى الاختبار من ثلاثة إلى أربعة أيام في وقت أقرب من نقطة المنتصف في أقصر دورة).

-استخدم شريط اختبار الإباضة بين الساعة 12 ظهراً و 8 مساءً حتى تظهر مستويات هذا الهرمون بشكل أفضل، ويمكنكِ عمل الاختبار مرتين في اليوم - مرة واحدة بين 12:00 حتي 3:00، ومرة أخرى بين الساعة 5 مساءً و 10 مساءً ولكن سواء كنت تختبر مرة واحدة أو مرتين، فعليك القيام بذلك في نفس الوقت كل يوم.

-تأكدى من تركيز البول بدرجة كافية، وتجنبى التبول لمدة ساعة أو ساعتين قبل الاختبار، وحاولى ألا تشربى كميات كبيرة من السوائل.

ما مدى دقة شرائط اختبار الإباضة؟

يمكن أن تقوم شرائط اختبار الإباضة بعمل ممتاز لإعلامك عندما تكونِ أكثر خصوبة، وتشير الدراسات إلى أن بإمكان هذا الاختبار اكتشاف الإباضة بنسبة تصل إلى 97 %، مما يجعلها الخيار الأكثر دقة، لكن يجب وضع عوامل أخرى قد تؤثر على خصوبتك مثل: بعض الأدوية، الأمراض مثل: متلازمة تكيس المبايض، عدم انتظام الدورة الشهرية.