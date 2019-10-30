حسناوات المغرب يتنافسن على لقب ملكة جمال الأمازيغ في أغادير

تستعد مدينة أغادير لاحتضان الدورة السادسة من تظاهرة ملكة جمال الأمازيغ لعام 2969، أواخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، الرامية إلى التعريف بالثقافة الأمازيغية، ودور المرأة الأمازيغية في مقاربة مختلف الأبعاد التنموية والثقافية والاجتماعية.

وأفاد بلاغ لجمعية “إشراقة أمل” المشرفة على تنظيم الحدث، أن دورة هذه السنة التي ستنظم أواخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ستعرف إلى جانب حفل اختيار ملكة جمال الأمازيغ "ميس أمازيغ 2969"، تنظيم معرض مواز يهم الموروث المرتبط بالمرأة الأمازيغية وفضاء مفتوح للسيدات للتزين على مدى يومين بجناح خاص بالمعرض.

وأضاف البلاغ أن التظاهرة ستشهد أيضا تنظيم مسيرة ملكة جمال الأمازيغ بكورنيش المدينة، فضلا عن لقاء دراسي حول "دور المرأة القروية في التنمية المستدامة بجهة سوس ماسة"، وستختتم بحفل فني متنوع بكورنيش عاصمة سوس.

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وأكد المصدر ذاته، أن هذا الحدث الثقافي أصبح يعكس إلى جانب جمال المرأة الأمازيغية، وجها آخرا لها من خلال الاعتزاز بقيمها وهويتها، مُشيراً إلى أن عملية اختيار المشاركات النهائيات اللواتي سيتنافسن على لقب "ميس أمازيغ" تتم بمعايير تزاوج بين السن والجمال الأمازيغي والمستوى الثقافي مع شرط إتقان اللغة الأمازيغية.

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