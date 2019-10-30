فوائد رجيم التمر واللبن تفوق توقعاتك

لا شك أنك سمعت من قبل عن رجيم التمر واللبن، اذ تلجأ شريحة لا يستهان بها من السيدات إلى هذه الحمية لخسارة الوزن خلال فترة قصيرة. فما هي ابرز فوائد رجيم التمر واللبن وما هي الاسباب التي تقف وراء نجاحه؟ اكتشفي معنا كذل ذلك فيما يلي.



اهم فوائد رجيم التمر واللبن

يحتوي التمر واللبن على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد في بناء وإصلاح أنسجة الجسم.

يحتوي التمر على الحديد والماغنسيوم والزنك والبوتاسيوم وبه كميات من الفوسفور.

يعمل التمر واللبن على خلق الأجسام المضادة التي تقاوم العدوى.

يحتوي التمر على الماغنسيوم الذي يُعد عاملاً في صحة العظام والأسنان، وتحويل الغذاء إلى طاقة وتشكيل الأنسجة.

يحتوي التمر على الفوسفور الذي يُعد عاملاً في تكوين وصيانة العظام القوية والأسنان السليمة.

التمر غني بالمواد البكتينية المخفضة للكولسترول.

التمر غني بمواد الفيتو الكيميائية الطبيعية والمواد الفينولية المنشطة للكبد والأوعية الدموية والقولون والجهاز العصبي.

الريبوفلافين: عامل في تحويل الغذاء إلى طاقة وتشكيل نسيج.

النياسين: يساعد في النمو الطبيعي، وهو عامل في تحويل الغذاء إلى طاقة وتشكيل الأنسجة، بما في ذلك العظام.

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ولا تنسي فوائد التمر ضمن وجبة الفطور:

يحتوي التمر على الثيامين الذي يطلق الطاقة من الكربوهيدرات ويساعد على النمو الطبيعي.

يحتوي التمر على البوتاسيوم الذي يساعد في الأداء الصحيح للأعصاب والعضلات.

يحتوي التمر على حمض البانتوثنيك الذي يُعد عاملاً في تحويل الغذاء إلى طاقة وتشكيل الأنسجة، بما في ذلك العظام.

يحتوي التمر على فيتامين «د» الذي يعزز امتصاص الكالسيوم والفوسفور، والذي تعتمد عليه العظام والأسنان القوية.

التمر غني بالألياف لما له من وظائف فسيولوجية مهمة في تنظيم القناة الهضمية.

يُعد الحليب مصدراً غنياً للكالسيوم والفوسفور اللازمين لبناء العظام والأسنان.

يساعد اللبن على النمو الصحيح وعلى حرق السكريات بالجسم التي تمدنا بالطاقة والنشاط.

يساعد اللبن في الحفاظ على الرؤية الليلية لاحتوائة على فيتامين «أ».

فيتامين «ب 6»: هو عامل أساسي في تحويل الغذاء إلى طاقة وتشكيل الأنسجة، بما في ذلك العظام.

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