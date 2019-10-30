الفلبين تحصن 1.6 مليون طفل ضد شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، الأربعاء، أنها حصنت أكثر من 1.6 مليون طفل ضد شلل الأطفال في حملة استمرت أسبوعين بعد تسجيل 3 حالات إصابة مؤكدة منذ سبتمبر/أيلول.



وذكرت وزارة الصحة الفلبينية أن الأطفال الذين تم تطعيمهم هم من سكان مانيلا العاصمة و4 مناطق في إقليم مينداناو جنوب البلاد، واستهدفت الحملة تطعيم إجمالي 1.8 مليون طفل دون سن الخامسة.

وقال وزير الصحة فرانشيسكو دوكي: "مبتهجون بسبب هذا الإقبال الكبير من الآباء ومقدمي الرعاية لتحصين أطفالهم الصغار ضد شلل الأطفال".

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وأضاف: "هذا يعني أن معظمهم تغلبوا على عدم ثقتهم في اللقاحات التي نقدمها، وهذا يبشر بالخير لبرامج التحصين الأخرى لدينا".

وأطلقت وزارة الصحة الفلبينية حملة التطعيم في 14 أكتوبر/تشرين الأول كجزء من الجهود المبذولة لوقف انتشار شلل الأطفال، الذي عاود الظهور بعد 19 عاما من إعلان خلو البلاد من المرض.

ولا يوجد علاج لشلل الأطفال، لكن يمكن الوقاية منه بالتطعيم.

وتهدف حملة وزارة الصحة الفلبينية للتطعيم ضد شلل الأطفال لتحصين أكثر من 6.6 مليون طفل دون الخامسة في البلاد. ومن المقرر بدء جولة جديدة من الحملة في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال الوزير دوكي: "دعونا نحافظ على هذا النجاح عبر الجولات المتعاقبة من التطعيم، لمنع انتشار المرض، وجعل البلاد خالية من شلل الأطفال".