هل يؤدي تناول الخبز إلى زيادة الوزن؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحاول عدد من الأشخاص اعتماد نظام غذائي يقيهم من السمنة ويبعد عنهم شبح الأمراض، ظنًا منهم أنهم أدرى باختيار ما يتناسب مع متطلبات أجسامهم.

ومن أبرز الأمور الشائعة هي اللجوء إلى تناول الخبز بطريقة عشوائية ظنًا منهم أن أجسامهم قادرة على حرق السعرات الحرارية التي يحتويها.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع أخصائية التغذية ماري بيل حرب؛ اذ تحدثت عن عدد من العادات الغذائية التي لا بد من تجنبها خوفًا من زيادة الوزن.