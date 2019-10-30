متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحاول عدد من الأشخاص اعتماد نظام غذائي يقيهم من السمنة ويبعد عنهم شبح الأمراض، ظنًا منهم أنهم أدرى باختيار ما يتناسب مع متطلبات أجسامهم.
ومن أبرز الأمور الشائعة هي اللجوء إلى تناول الخبز بطريقة عشوائية ظنًا منهم أن أجسامهم قادرة على حرق السعرات الحرارية التي يحتويها.
الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها موقع "فوشيا" مع أخصائية التغذية ماري بيل حرب؛ اذ تحدثت عن عدد من العادات الغذائية التي لا بد من تجنبها خوفًا من زيادة الوزن.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يؤدي تناول الخبز إلى زيادة الوزن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.