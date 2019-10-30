شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون بجامعة ألمانية يطورون علاجا جينيا جديدا للسيطرة على صرع الفص الصدغى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طورت مجموعات بحثية من جامعة Charité - Universitätsmedizin Berlinو جامعة إنسبروك الطبية بالنمسا نهجا جديدا لعلاج صرع الفص الصدغي ، حيث يُمكِّن العلاج الجيني من كبح النوبات قبل بدأها.

وأثبتت تلك الطريقة نجاحها في النموذج الحيواني وينبغي الآن تحسينها للاستخدام العلاجي على المرضى من البشر، وفقا لما ذكره الموقع الرسمى للجامعة.

ففي جميع أنحاء أوروبا ، يعاني حوالي 5 ملايين شخص من الصرع، والسمة الأساسية لذلك هي وجود إفرازات متكررة ومتزامنة للخلايا العصبية ، مما يؤدي إلى انقطاع وظائف المخ الطبيعية ويظهر في صورة نوبة صرع.

الشكل الأكثر شيوعًا هو صرع الفص الصدغي (TLE) ، حيث تنشأ هذه النوبات من الفص الصدغي بالمخ، قد تكون الآثار الطويلة الأجل للمرض هي اضطرابات في وظائف الذاكرة ، وقدرة التعلم والسيطرة على العاطفة.

والسبب الرئيسي وراء أن هذا المرض مثل مشكلة وازمة للمرضى هو عدم وجود أدوية فعاله تؤثر على هذه النوبات من الصرع الصدغى وترتبط بآثار جانبية خطيرة.

الاستئصال الجراحي للمنطقة المصابة في الفص الصدغي غالبًا ما يكون خيار العلاج البديل الوحيد، ومع ذلك، ولكن تؤدي هذه العملية إلى خسائر إدراكية .

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ولكن تمكن الخبراء فى الجامعة الألمانية من ابتكار نهج جديد جوهري لعلاج الذين يعانون من الصرع الصدغى TLE ، تعتمد الطريقة الجديدة على العلاج الجيني المستهدف الذي يقدم بشكل انتقائي جينًا محددًا في الخلايا العصبية في منطقة الدماغ المسؤولة عن نوبات الصرع.

يوفر الجين تعليمات الإنتاج للدينورفين ، وهي مادة داخلية يمكن أن تحمي من الإثارة العصبية المفرطة. بمجرد أن تدخل الخلايا العصبية الجينة وتخزينها ، فإنها تنتج الدواء بشكل دائم

ووصف أخصائي علم الأعصاب وخبير الصرع البروفيسور شوارزر هذه الطريقة قائلا "نظرًا لأن الدواء لا يتم إطلاقه من الخلايا إلا عند الحاجة ، فإننا نتحدث عن العلاج الجيني الذى يطلق حسب الطلب" .

لقد أثبت فريق البحث الآن في نموذج حيواني أن العلاج الجيني يقمع نوبات الصرع لعدة أشهر، مع النوبات أيضا آثارها السلبية على التعلم والذاكرة كانت مفقودة، لم يلاحظ العلماء بعد أي آثار جانبية ، والتي يمكن تفسيرها من خلال التأثير الإقليمي والمحدود مؤقتًا لإطلاق الدينورفين.

يقول البروفيسور هايلبرون "نتائج دراستنا تجعلنا واثقين من أن النهج العلاجي الجديد يمكن أن يكون ناجحًا أيضًا في البشر .

ونوبات الفص الصدغي تحدث في منطقة الفصوص الصدغية للدماغ المسئولة عن العواطف التي تعرف بأهميتها للذاكرة قصيرة المدى قد تتعلق بعض أعراض نوبة الفص الصدغي بأداء هذه الوظائف، ويشمل ذلك الإحساس بمشاعر غريبة مثل الإحساس بمشاعر سبق تجربتها، أو الشعور بالخوف.

وتعرف نوبات الفص الصدغي في بعض الأحيان بنوبات الخلل الإدراكي البؤرية، فقد يظل بعض الأشخاص واعين لما يحدث حولهم،ولكن أثناء النوبات العنيفة للمرض قد يكون المريض أيضا متيقظل ولكن غير مستجيب لما حوله فقد يحرك شفتاه ويداه بحركات عشوائية غير مفهومه.