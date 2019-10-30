شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبرين قد يساعد مرضى تمدد الأوعية الدموية.. دراسة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن الأسبرين يمكنه المساعدة في الوقاية من تمزق تمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة عن طريق إعاقة نمو الأوعية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حدد الباحثون 146 مريضا يعانون من تمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة ، بقطر خمسة ملليمترات أو أقل ، وقد لوحظ ذلك لمدة خمس سنوات على الأقل.

وفي هذه المجموعة من المرضى ، وجد الباحثون وجود علاقة بين استخدام الأسبرين وانخفاض معدل نمو تمدد الأوعية الدموية الذى يزيد من خطر تمزقها.

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وقال الدكتور "ماريو زاناتي"، دكتوراة فى جراحة المخ والأعصاب ، إن تمدد الأوعية الدموية داخل الجمجمة هو اضطراب دماغي وعائي يضعف فيه جدار الشريان وينتشر في الخارج، والقلق هو أن تمدد جدار تمدد الأوعية الدموية قد يتسبب في نزيف تحت العنكبوتية - نزيف في المخ.

ووفقًا لمؤسسة “Brain Aneurysm Foundation” ، يوجد في الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 6.5 مليون شخص مصاب بتمدد الشريان داخل الجمجمة.

ومع ذلك ، كل عام ، يعاني ما يقرب من 30 ألف شخص في الولايات المتحدة من تمزق تمدد الأوعية الدموية، الذى يمكن أن يؤدي إلى إعاقة كبيرة وحتى الموت.