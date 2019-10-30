شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل السائل المنوي بطاقة التعارف بين الطبيب والمريض.. الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يجهل بعض الرجال أهمية تحليل السائل المنوي، وقد يحتار البعض أيضا في الميعاد الأنسب لإجراؤه، الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح أهمية إجراء السائل المنوي والميعاد الأنسب لإجرائه.

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن تحليل السائل المنوي يعتبر بمثابة بطاقة تعارف بين الطبيب والمريض، والتي على أساسها يحدد الطبيب إذا كان لدي المريض مشكلة أم لا، وتحليل السائل المنوي له شروط عديدة وله أماكن محدده لإجراؤه.



ما هي مكونات السائل المنوي؟

وأشار أنه عندما نتحدث عن السائل المنوي لابد أن نتحدث عن السائل نفسه ثم محتوى هذا السائل لأن هناك من يعاني من انعدام وجود حيوانات منوية وهم من لديهم السائل فارغ بدون محتوى.

واستطرد حديثه قائلا: إن السائل يتكون من الغدد التناسلية، 60% منها عبارة عن الحويصلة المنوية و 30% منه من غدد البروستاتا، والباقي عبارة عن مجموعة من التجمعات من غدد تناسلية كثيرة، ثم يأتي دور المحتوى والمتمثل في الحيونات المنوية والتي يتم إنتاجها من الخصية بشكل اساسي، ثم تمر عبر قنوات منوية، حتى تظهر في السائل المنوي أثناء القذف.



متى يكون تحليل السائل المنوي ضرورة حتمية؟

أما عن التوقيت المناسب لإجراء تحليل السائل المنوي فنصح الدكتور أحمد عادل بألا يتم إجراؤه قبل الزواج لأنه ربما إذا كان لديه الحركة ضعيفة إذا تزوج ينجب بشكل طبيعي ولا يحدث مشكلة، ولكن هناك حالات أنصحها بإجراء تحليل للسائل المنوي هم من لديهم الخصية حجمها صغير، لأنها تعتبر علامة أن الانتصاب ضعيف، أيضا ملاحظة تأثير هرمون الذكورة في الجسم مثلا من لا لديه شعر في الذقن أو الجسم، او توزيع الشعر غير منضبط فهناك أماكن يوجد بها شعر وأخرى لا.

وأكد أنه إذا حدث تأخر في الإنجاب فالخطوة الأولى هي تحليل السائل المنوي للرجل قبل فحص الزوجة، فنسبة 40% تكون أسباب التأخر في الإنجاب تخص الرجل و 40% تخص الزوجة و 20% تخص الاثنين، فمن الأفضل إجراء تحليل السائل المنوي للتأكد أن الرجل سليم ثم التركيز مع الزوجة في العلاج وليس العكس.

ولفت الدكتور أحمد عادل إلى أنه هناك ما يسمى بنشاط الخصية وهذا يعني أنه ليس من الضروري عند تكرار إجراء تحليل السائل المنوي أن تظهر بنفس الأرقام ولكن لابد أيضا أن تدور في نفس المستوى أما إذا قلت الأرقام عن 20 في التحليل الثاني فانصح بإجرائه للمرة الثالثة، ولابد ان يكون هناك فارق زمني بين التحليل الاول والثاني لانه ربما يكون المريض وقتها يأخذ دواء اثر على التحليل لذا فتكرار تحليل السائل المنوي أمر في غاية الأهمية.

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