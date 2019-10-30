شكرا لقرائتكم خبر عن حالات يصبح بها ضيق التنفس خطيرًا.. أبرزها بعد المجهود البسيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور أو الإصابة المفاجئة بضيق التنفس يعد من الأمور الخطر التي يتعرض لها البعض، ولذا يجب التعرف على أسباب وطرق العلاج ومدى الخطر من التعرض لضيق التنفس، وذلك وفقا لموقع " medicalnewstoday".



ضيق التنفس

ضيق التنفس يعد من الأمور الخطر التي يصاب بها البعض، وهذ من الأمور الخطر، ولكن عندما تشعر به بعد القيام بمجهود شديد فهذا الأمر يعد طبيعيا، وأيضا عند إصابتك بنزلات البرد الشديدة، ولكن عند تعرضك له بعد بذل مجهود بسيط يعد خطرا وله دلائل معينة، وأيضا عند الاستيقاظ من النوم بشكل مفاجئ بسببه، عند الشعور بهذا الأمر عليك الذهاب للطبيب للاطمئنان أن حالة القلب جيدة.



اسباب ضيق التنفس

وهناك العديد من الأسباب التي تزيد من فرص الإصابة بضيق التنفس، ومنها الإصابة بالربو، كما لفت التقرير أن ضيق التنفس قد يكون علامة في بعض الأحيان للإصابة بجلطة في الرئة ويصاحب هذا الأمر انتفاخ في القدم وألم شديد عند الرئة، وهنا يجب الذهاب مباشر للمستشفي.

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علاج ضيق التنفس

وأوضح التقرير أن الإصابة بالاكتئاب تعد من أشهر الأسباب المؤدية للإصابة بضيق التنفس، ولكن في جميع الأحوال يجب الذهاب للمستشفى لإجراء اللازم والاطمئنان علي الحالة، بعد فحص الرئتين والقلب عند طريق الأشعة السينية ورسم القلب وإجراء تحليل صورة الدم الكاملة.



مخاطر ضيق التنفس

وإذا كان يعاني الشخص من مشاكل في القلب أو الرئة يقوم الطبيب بإعطائه بعض الأدوية المدرة للبول، أو للقلب أو للربو وذلك حسب السبب المؤدي لهذا الأمر.