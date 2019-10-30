شكرا لقرائتكم خبر عن 33 % من متناولى أدوية السيولة يتعرضون لمشاكل لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 98% من الناس الموصوف لهم مضادات التجلط الفموية يستخدمون منتجات دون روشتة طبية، ومن هؤلاء أخذ 33% على الأقل منتج واحد من هذا القبيل، إلى جانب مضادات التجلط، وبالتالى فهم أكثر عرضة للنزيف الداخلى.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى HealthDayNews يفتقر الأشخاص اللذيت يتناولون هذه الأدوية إلى حد كبير إلى معرفة بعض التفاعلات التى يمكن أن تكون خطيرة.

وأشار الباحثون إلى أن مضادات التخثر الفموية المباشرة المفعول "أدوية منع التجلط" هى الدواء المفضل للوقاية من السكتة الدماغية فى المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذيني، والذي يحدث في أغلب الأحيان في المرضى الأكبر سناً.

ومع ذلك فإن معظم الأشخاص الموصوف لهم مواد مضادات التخثر الفموية المفعول بها مباشرة لا يتابعون مع عيادات متخصصي الرعاية الصحية، ونتيجة لذلك قد لا يكون هؤلاء الأشخاص على دراية بالتفاعلات الدوائية المحتملة.

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وأجرى الباحثون استطلاعا على 791 مريضاً يتحدثون الإنجليزية والإسبانية فى الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2018 حول معرفتهم بالتفاعلات المحتملة بين دوائهم والأدوية الأخرى دون وصفة طبية.

وتم سؤالهم عن عدد المرات التي تناولوا فيها 13 مكملاً غذائياً شائعاً، بما فى ذلك الأعشاب الصينية والعديد من زيوت السمك والزنجبيل والشاى العشبى، أثناء تناولهم أيضًا عقار مضاد للتجلط.

ووجد الباحثون أن 33% من الأشخاص الذين يتناولون أدوية السيولة يتعرضون لمشاكل بسبب تفاعلات الأدوية، لأنهم يفتقرون إلى المعرفة بهذه التفاعلات، وهناك حاجة إلى تثقيف المرضى ومقدمى الرعاية الصحية حول المخاطر التي قد تشكلها هذه المجموعات.